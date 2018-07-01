خطير..حضيو راسكم: متلاشيات وقطع حديدية بشاطئ المهدية تُهدد حياة المصطافين ﻿

شهد شاطئ المهدية بمدينة القنيطرة، أمس الأحد 8 يوليوز، وقوع حادث خطير، تعرض له أحد المصطافين خلال سباحته بمياه الشاطئ، حيث أصيب بجرح خطير على مستوى الرأس.

"شوف تيفي"

شهد شاطئ المهدية بمدينة القنيطرة، أمس الأحد 8 يوليوز، وقوع حادث خطير، تعرض له أحد المصطافين خلال سباحته بمياه الشاطئ، حيث أصيب بجرح خطير على مستوى الرأس.

وحسب مصادر محلية فإن مياه شاطئ المهدية، تتواجد بها أجسام خطيرة بينها قطع حديدية وهو ما تسبب في إصابة أحد المصطافين بجرح بليغ على مستوى الرأس، مشيرة إلى أن هذه المتلاشيات تهدد حياة المصطافين الراغبين في الاستمتاع بمياه الشاطئ المذكور.

وأكدت المصادر ذاتها أن السبب وراء تجمع المتلاشيات، يعود إلى تراجع الرمال بسبب عمليات الجرف، داعية جميع المصطافين إلى أخذ الحيطة والحذر خلال السباحة بالشاطئ.





