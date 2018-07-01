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فيديو صادم يهز المغاربة..طفل مغربي عطاوه ''الشيشة'' وسط مسبح

بتاريــخ : 9 يوليوز 2018 / 10:31 فيديو صادم يهز المغاربة..طفل مغربي عطاوه الشيشة وسط مسبح | حوادث و حقوق
فيديو صادم يهز المغاربة..طفل مغربي عطاوه ''الشيشة'' وسط مسبح
نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، نهاية الأسبوع، مقطع فيديو جد صادم، ظهر به مجموعة من الأشخاص، يدفعون بطفل إلى تدخين النرجيلة ''الشيشة'' وسط أحد المسابح بالمغرب.

''شوف تيفي''

نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، نهاية الأسبوع، مقطع فيديو جد صادم، ظهر به مجموعة من الأشخاص، يدفعون بطفل إلى تدخين النرجيلة ''الشيشة'' وسط أحد المسابح بالمغرب.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته 30 ثانية، لحظة قيام شبان بإرغام طفل على تدخين ''الشيشة'' والرقص وسط مسبح ممتلئ عن آخره، وهو ما أثار غضب النشطاء المغاربة المتفاعلين مع مضمونه.

وأكد العديد من النشطاء أن الطفل يعتبر ضحية لهؤلاء الشبان، داعين بعض المسابح إلى فرض المراقبة المشددة خلال تقديم ''الشيشة''، في حين طالب آخرون بضرورة منع تقديمها بالمسابح.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي طفل الشيشة النرجيلة المسابح

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