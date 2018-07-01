عاجل وبالفيديو..رموك تقلب فالواد المالح بمدينة المحمدية ﻿

شهدت قنطرة وادي المالح بالقرب من دوار لشهب بالحي الصناعي بمدينة المحمدية، قبل قليل من يومه الاثنين 9 يوليوز، وقوع حادثة سير مروعة، تتمثل في سقوط شاحنة كبيرة ''رموك'' من أعلى القنطرة.

''شوف تيفي''

شهدت قنطرة وادي المالح بالقرب من دوار لشهب بالحي الصناعي بمدينة المحمدية، قبل قليل من يومه الاثنين 9 يوليوز، وقوع حادثة سير مروعة، تتمثل في سقوط شاحنة كبيرة ''رموك'' من أعلى القنطرة.

وحسب مصادر محلية فإن سائق الشاحنة، فقد السيطرة على المقود خلال محاولته تجاوز سيارة خفيفة، ما تسبب في سقوطها من أعلى القنطرة، مشيرة إلى أن سائق الشاحنة وبالرغم من خطورة الحادث فإنه لم يصب بمكروه.

وأكدت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية، عاينت الحادثة، وحررت محضرا في الواقعة، مشيرا إلى أن الألطاف الإلهية، حالت دون وقوع خسائر بشرية.