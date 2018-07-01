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خطير..شخص دخل في خلاف مع فتاة وشرمل والدتها بالناظور+تفاصيل صادمة

بتاريــخ : 9 يوليوز 2018 / 08:54 خطير..شخص دخل في خلاف مع فتاة وشرمل والدتها بالناظور+تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق
خطير..شخص دخل في خلاف مع فتاة وشرمل والدتها بالناظور+تفاصيل صادمة
شهد حي شعالة بمدينة الناظور، أمس الأحد 8 يوليوز، وقوع جريمة بشعة، بطلها شخص دخل في خلاف مع فتاة، ليقوم بتوجيه طعنات خطيرة لوالدتها على مستوى البطن بواسطة السلاح الأبيض.

''شوف تيفي''

شهد حي شعالة بمدينة الناظور، أمس الأحد 8 يوليوز، وقوع جريمة بشعة، بطلها شخص دخل في خلاف مع فتاة، ليقوم بتوجيه طعنات خطيرة لوالدتها على مستوى البطن بواسطة السلاح الأبيض.

وحسب مصادر محلية فإن المتورط في هذا الفعل الإجرامي، قام بطعن الضحية بواسطة سلاح أبيض أمام باب منزلها بحي شعالة، وذلك مباشرة بعد وقوع خلاف لا يعرف سببه بينه وبين إبنتها.

وأكدت المصادر ذاتها أن عناصر الشرطة القضائية، تمكنت من اعتقال المعني بالأمر ووضعته تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه تحت إشراف النيابة العامة، بينما تم نقل الضحية إلى المستشفى الحسني من أجل تلقي العلاجات الضرورية، حيث تقرر وضعها بقسم الإنعاش نظرا لخطورة حالتها.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي قسم الإنعاش الناظور الشرطة القضائية

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