 الصهد والحرارة بزاف اليوم الاثنين..درجات الحرارة تصل ل 47 درجة بهذه المناطق بالمغرب ﻿
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الصهد والحرارة بزاف اليوم الاثنين..درجات الحرارة تصل ل 47 درجة بهذه المناطق بالمغرب | مجتمع

الصهد والحرارة بزاف اليوم الاثنين..درجات الحرارة تصل ل 47 درجة بهذه المناطق بالمغرب

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الصهد والحرارة بزاف اليوم الاثنين..درجات الحرارة تصل ل 47 درجة بهذه المناطق بالمغرب

بتاريــخ : 9 يوليوز 2018 / 08:36 الصهد والحرارة بزاف اليوم الاثنين..درجات الحرارة تصل ل 47 درجة بهذه المناطق بالمغرب | مجتمع
الصهد والحرارة بزاف اليوم الاثنين..درجات الحرارة تصل ل 47 درجة بهذه المناطق بالمغرب
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الإثنين، أن يكون الطقس عامة حارا إلى محليا جد حار بكل من الجنوب الشرقي للبلاد، شرق و جنوب الأقاليم الصحراوية، وحارا بمنطقة سوس، جنوب المنطقة

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الإثنين، أن يكون الطقس عامة حارا إلى محليا جد حار بكل من الجنوب الشرقي للبلاد، شرق و جنوب الأقاليم الصحراوية، وحارا بمنطقة سوس، جنوب المنطقة الشرقية و بالسهول المتواجدة غرب الأطلس، فيما ستكون السماء غائمة بسحب منخفضة كثيفة على الساحل المتوسطي وسواحل المحيط الأطلسي مع تكون ضباب و أحيانا نزول أمطار خفيفة محلية بالسهول الشمالية و الوسطى.

ويرتقب تمركز سحب ركامية مصحوبة برعد وقطرات مطرية محلية خلال الظهيرة فوق مرتفعات الأطلس الكبير و جنوب الأطلس المتوسط و السفوح الجنوبية الشرقية. عدا ذلك، ستكون الأجواء غائمة جزئيا بالسفوح الجنوبية الشرقية و قليلة السحب أو صحوة بباقي المناطق الأخرى.

و ستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بجنوب البلاد، و ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي، بينما ستهب من الغرب بالسهول الشمالية الغربية ومن القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه بباقي جهات المملكة، هذا مع هبوب زوابع رملية كثيفة نوعا ما بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و 32 درجة بالجنوب الشرقي، شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وجنوب المنطقة الشرقية وستكون ما بين 16 و 22 درجة بباقي الجهات الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 26 و 32 درجة بالمرتفعات و بجوار السواحل، ما بين 32 و 37 درجة بشمال المنطقة الشرقية، الريف الغربي، سايس و داخل منطقة الغرب و الشاوية، وما بين 36 و 41 درجة بجنوب المنطقة الشرقية، هضاب الفوسفاط و والماس، سهول تادلة، الرحامنة و شمال الأقاليم الجنوبية، و ستكون ما بين 41 و 47 درجة بداخل منطقة سوس، الجنوب الشرقي و شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر هادئا الى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان الى هائج على طول الساحل الاطلسي.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي طقس حار الحرارة الأقاليم الصحراوية منطقة سوس

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