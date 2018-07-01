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هام للمغاربة..:هذا أول أيام عيد الأضحى بالمغرب

بتاريــخ : 9 يوليوز 2018 / 08:31 هام للمغاربة..:هذا أول أيام عيد الأضحى بالمغرب | مجتمع
هام للمغاربة..:هذا أول أيام عيد الأضحى بالمغرب
أكدت جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر أن عيد الأضحى لعام 2018 سيكون يوم الأربعاء 22 غشت المقبل بالمغرب، وبأغلب الدول العربية والإسلامية.

''شوف تيفي''

أكدت جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر أن عيد الأضحى لعام 2018 سيكون يوم الأربعاء 22 غشت المقبل بالمغرب، وبأغلب الدول العربية والإسلامية.

فالنسبة لتحري هلال ذو القعدة، فوفق بلاغ الجمعية الفلكية توصلت ''شوف تيقي'' بنسخة منه، مساء يوم الجمعة 13 يوليوز سيشهد كسوفا جزئيا يرى فقط في القطب الجنوبي وحسب معطيات مدينة الداخلة آخر مدينة تغرب بها الشمس بالمغرب:سيكون المكث 33 دقيقة، والارتفاع 7,18 درجة والاستطالة 10,14 درجة، ونظرا لقلة هذه الضوابط ستكون الرؤية ممتنعة بجميع المدن المغربية وبالتالي سيتم إعلان أول ذو القعدة يوم الأحد 15 يوليوز للدول العربية التي ستراقب الهلال.

وأضافت الجمعية المذكورة أن ليلة الجمعة 13 ذو القعدة /27 يوليوز،ستشهد حدوث أطول خسوف خلال القرن 21م وسيشاهد بجميع المدن المغربية والمنطقة العربية وسيكون دليلا على صحة البداية الرسمية لذو القعدة.

وأوضحت الجمعية أن تحري هلال ذو الحجة سيكون مساء الأحد 12 غشت حيث ستتم رؤية الهلال في جميع مدن العالم الإسلامي بمجرد غروب الشمس، وستكون الرؤية واضحة في جميع المدن المغربية انطلاقا من مدينة فكيك أول مدينة تغرب فيها الشمس بالمغرب، وبعد غروب الشمس بمدينة الداخلة عند الساعة 20:39، ستعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ثبوت رؤية الهلال وأن أول أيام ذو الحجة سيكون يوم الاثنين 13 غشت 2018.

وأكدت جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر أنها لا تقوم بالإعلان عن دخول عيد الأضحى، بل تقدم ما تكتشفه علميا فقط، في حين أن المكلف بالإعلان عن ذلك هي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي عيد الأضحى وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية الحسابات الفلكية

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