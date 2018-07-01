المفوضية الأوروبية ترفع دعم المغرب إلى 6.5 مليون أورو لتدبير ملف الهجرة ﻿

قررت المفوضية الأوربية الرفع من الدعم الموجه إلى المغرب في إطار تحسين استراتيجية المملكة بشأن الهجرة، ليصل إلى 6.5 مليون أورو، ستخصص لتسهيل وصول المهاجرين إلى الخدمات الأساسية وتحسين قدرة المنظمات

شوف تيفي

قررت المفوضية الأوربية الرفع من الدعم الموجه إلى المغرب في إطار تحسين استراتيجية المملكة بشأن الهجرة، ليصل إلى 6.5 مليون أورو، ستخصص لتسهيل وصول المهاجرين إلى الخدمات الأساسية وتحسين قدرة المنظمات المحلية على تقديم الخدمات بفعالية أكثر.

وخصصت المفوضية الأوروبية مبلغ 90 مليون أورو لثلاثة برامج جديدة عن الهجرة ، حيث قالت الممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، في بيان لها اليوم الأحد 8 يوليوز إن ''برامج اليوم الجديدة ستعزز عملنا لإدارة تدفقات الهجرة بطريقة إنسانية ومستدامة، وذلك عن طريق إنقاذ وحماية حياة اللاجئين والمهاجرين وتزويدهم بالمساعدة، ومحاربة المتاجرين''.

ووفقا لذات البيان ''ستقسم المساعدات المالية على 3 برامج حيث يتم تخصيص 55 مليون أورو لإدارة الحدود لمنطقة المغرب العربي، وستدعم بروكسيل جهود المؤسسات الوطنية في المغرب وتونس لإنقاذ الأرواح في البحر وتحسين إدارة الحدود البحرية ومكافحة المهربين الذين يعملون في المنطقة''.

كما ستزيد المفوضية الأوروبية، يضيف البيان، من الدعم للمهاجرين بمساعدة وقدرها 6.5 مليون أورو لتحسين الاستراتيجية الوطنية المغربية 2014 بشأن الهجرة.

وتابع البيان، أنه ''بناء على البرامج الحالية سيعزز الإتحاد الأوربي دعمه لحماية اللاجئين والمهاجرين في ليبيا عند نقاط النزول في مراكز الاحتجاز والمناطق الصحراوية الجنوبية النائية والحضرية وسيتم تنفيذ نهج متكامل لحماية ومساعدة المهاجرين الضعفاء في ليبيا وتبلغ قيمة الدعم مبلغ وقدره 29 مليون أورو، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتطوير الفرص الاقتصادية للمهاجرين في سوق العمل المحلي''.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد تبنى عدة قرارات في 28 و29 يونيو الماضي لإصلاح نظام ''دبلن'' والحد من الهجرة غير الشرعية لعدم تكرار سيناريو تدفق المهاجرين –الذي حصل- في صيف 2015، عن طريق العمل على حماية حدودها الخارجية، ومن بين النقاط تنصيب نقاط لنزول اللاجئين في إفريقيا وزيادة التعاون مع خفر السواحل الليبي للسيطرة على البحر الأبيض المتوسط، وتعبئة مساعدات للدول المضيفة للاجئين.