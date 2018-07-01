 مستثمرون وخبراء من القارات الخمس يبحثون بطانطان السبل الكفيلة للاستثمار بجهة كلميم واد نون ﻿
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مستثمرون وخبراء من القارات الخمس يبحثون بطانطان السبل الكفيلة للاستثمار بجهة كلميم واد نون | اقتصاد

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مستثمرون وخبراء من القارات الخمس يبحثون بطانطان السبل الكفيلة للاستثمار بجهة كلميم واد نون

بتاريــخ : 9 يوليوز 2018 / 01:37 مستثمرون وخبراء من القارات الخمس يبحثون بطانطان السبل الكفيلة للاستثمار بجهة كلميم واد نون | اقتصاد
مستثمرون وخبراء من القارات الخمس يبحثون بطانطان السبل الكفيلة للاستثمار بجهة كلميم واد نون
بحث عدد من المستثمرين والخبراء الاقتصاديين من عالم الاقتصاد والمال والأعمال في قطاعات البنوك والسياحة والبيئة والصيد البحري من القارات الخمس، اليوم الأحد بطانطان، السبل الكفيلة للاستثمار بجهة

شوف تيفي

بحث عدد من المستثمرين والخبراء الاقتصاديين من عالم الاقتصاد والمال والأعمال في قطاعات البنوك والسياحة والبيئة والصيد البحري من القارات الخمس، اليوم الأحد بطانطان، السبل الكفيلة للاستثمار بجهة كلميم واد نون، ولا سيما في قطاعات الصيد البحري والسياحة والطاقات المتجددة والفلاحة.

ووقف هؤلاء، المشاركون في ''ندوة الاستثمار الأخضر''، التي نظمتها مؤسسة الموكار على هامش الدورة 14 لموسم طانطان الذي ستختتم فعالياته يوم غد الاثنين، على البنيات التحتية البحرية المهمة بجهة كلميم واد نون وإمكاناتها الكبيرة، لا سيما وجهتها البحرية المتمثلة في إقليمي طانطان وسيدي إفني، وكذا على المؤهلات السياحية والفلاحية للجهة ككل .

وفي هذا الإطار، أكد رئيس مؤسسة ألموكار محمد فاضل بنيعيش أن ''ندوة الاستثمار الأخضر'' هي فرصة فريدة تجمع بين الفاعلين العموميين على المستوى الإقليمي والوطني والدولي لدراسة الجاذبية المحلية والجهوية وكذا فرص الاستثمار والتنمية.

وأضاف أنها مناسبة أيضا للقاء بين عدد من الكفاءات، وذلك بهدف تحفيز العديد من المبادرات في قطاعات استراتيجية مثل السياحة والطاقات المتجددة والفلاحة والصناعة والصيد البحري.

واعتبر أن هذه الندوة ''لحظة مهمة'' في خدمة الشباب ، مشيرا إلى أن المغرب تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، قد انخرط في إصلاحات مع مخططات عمل مهيكلة للتنمية الاقتصادية وذلك بهدف مكافحة اللامساواة الاقتصادية والاجتماعية، وتحديث البنيات التحتية الاستراتيجية والإدارة العمومية.

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