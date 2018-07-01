خطير..سائق حافلة يتسبب في بتر ساق راجل بمكناس ﻿

تسببت حافلة للنقل الحضري تابعة لشركة سيتي باس عشية الأحد 8 يوليوز الجاري في حادثة سير خطير وسط مدينة مولاي ادريس زرهون بمكناس، أدت إلى بتر ساق رجل وسط دهشة وذهول جماهير غفيرة من المواطنين الذين

شوف تيفي: عبد الرحمن بن دياب

تسببت حافلة للنقل الحضري تابعة لشركة سيتي باس عشية الأحد 8 يوليوز الجاري في حادثة سير خطير وسط مدينة مولاي ادريس زرهون بمكناس، أدت إلى بتر ساق رجل وسط دهشة وذهول جماهير غفيرة من المواطنين الذين عاينوا الحادثة.

وقد أفاد شهود عيان في اتصال أجرته شوف تيفي، أن السائق فقد السيطرة على الحافلة في منحدر خطير بعد تعطل الفرامل، لتدهس الرجل وتتسبب في بتر ساقه.

وأضاف ذات المتحدث أنه لولا الألطاف الإلهية، لكانت الخسائر البشرية أكثر.

هذا، وقد تم إلقاء القبض على السائق، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، فيما نقل الضحية عبر سيارة إسعاف إلى مستشفى محمد الخامس الجهوي بمكناس.