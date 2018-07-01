 العدل والإحسان تعلن فشل مسيرة 8 يوليوز وتكشف موقفها من التضامن مع معتقلي حراك الريف ﻿
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العدل والإحسان تعلن فشل مسيرة 8 يوليوز وتكشف موقفها من التضامن مع معتقلي حراك الريف

بتاريــخ : 9 يوليوز 2018 / 00:39 العدل والإحسان تعلن فشل مسيرة 8 يوليوز وتكشف موقفها من التضامن مع معتقلي حراك الريف | بوليتيك
العدل والإحسان تعلن فشل مسيرة 8 يوليوز وتكشف موقفها من التضامن مع معتقلي حراك الريف
أكد عمر احرشان القيادي في جماعة العدل والاحسان المحضورة ، أن الجماعة عبرت في محطات عديدة عن تضامنها المبدئي مع معتقلي حراك الريف ‏كما شارك العديد من أعضائها بلجان التضامن مع معتقلي حراك الريف ‏و

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أكد عمر احرشان القيادي في جماعة العدل والاحسان المحضورة ، أن الجماعة عبرت في محطات عديدة عن تضامنها المبدئي مع معتقلي حراك الريف ‏كما شارك العديد من أعضائها بلجان التضامن مع معتقلي حراك الريف ‏و كافة أشكال الاحتجاجية بهذا الخصوص.

وتساءل القيادي البارز بالجماعة في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا : '' لماذا اليوم تحفظت الجماعة عن المشاركة في مسيرة 8 يوليوز التي دعت لها فيديرالية اليسار؟ كما أن هناك أصوات تقول بأن التضامن لا يحتاج لدعوة رسمية للتعبير عنها فهل هناك تقدير مخاصر لكم بهذه المحبة بالأخص؟''

وأضاف في ذات التدوينة ''التضامن لا يحتاج إلى دعوة رسمية، وبالمقابل يجب تنزيهه عن المزايدات الحزبية والسياسوية. مسيرة 8 يوليوز مسيرة حزبية بلون إيديولوجي واحد لا يعكس تنوع المجتمع المغربي ولذلك فهي أبعد عن أن تكون مسيرة الشعب المغربي. ولذلك، فنحن وغيرنا كثير عبرنا عن أننا غير معنيين بها دون أن نكون ضد أي كان في الانفراد بأشكاله النضالية التي يراها مفيدة للتضامن مع حراك الريف.''

 وزاد قائلا : ''ليس منطقيا البتة أن تنفرد جهة بالدعوة لمسيرة وطنية وتحدد تاريخها وتشكل لجنتها التنظيمية ويطلب من الغير الالتحاق كأعداد. هذا المنطق الذي ألفه البعض منذ زمان لم يعد لائقا اليوم ويجب القطع معه، وأول خطوة لذلك هي عدم التجاوب معه. مع العلم أننا عبرنا في مختلف هيئات دعم الحراك على أن المسيرة الوطنية تتويج لخطوات نضالية محلية وهذا هو ما يعطيها الزخم الجماهيري ولكن جهات داعية لمسيرة 8 يوليوز وبسبب ابتعادها عن الميدان ونبض الشارع تقدر تقديرات تكون لها تداعيات كارثية على حجم التضامن مع حراك الريف''.

 واسترسل ذات المتحدث بالقول '' ويمكن لأي متتبع مقارنة حجم الحضور بين مسيرة السنة الماضية ومسيرة 8 يوليوز ليرى هل هذا التضامن في تصاعد أم تنازل. بهذا المعيار ستكون مسيرة 8 يوليوز مؤشرا سلبيا وستبعث برسائل سلبية''.

 واستطرد قائلا ''نعتقد أننا إن أبعدنا ملف حراك الريف عن التجاذبات الحزبية، وهو ما حرصنا عليه منذ البداية، فسيكون ملفا جامعا وموحدا..ولكن هناك من يرى العكس لأنه يخضع عملا تضامنيا مجتمعيا مبدئيا لاشتراطات حزبية. فبعضهم لأنه يرفض التنسيق الحزبي مع العدل والإحسان يتسابق للانفراد بمبادرة حتى لا يضع نفسه في الحرج ويضع العدل والإحسان في دائرة رد الفعل ويخضعها للابتزاز السياسي. وهذا ما لن تخضع له الجماعة نهائيا''.

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