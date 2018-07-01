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أتباع ومريدو الطريقة الصوفية التيجانية بمالي يعربون عن عميق امتنانهم للملك محمد السادس

بتاريــخ : 9 يوليوز 2018 / 00:21 أتباع ومريدو الطريقة الصوفية التيجانية بمالي يعربون عن عميق امتنانهم للملك محمد السادس | بوليتيك
أتباع ومريدو الطريقة الصوفية التيجانية بمالي يعربون عن عميق امتنانهم للملك محمد السادس
أعرب رئيس المجلس الفيدرالي الوطني لأتباع الطريقة التيجانية بمالي، الشيخ عمر تيام، اليوم الأحد بباماكو، عن خالص وعميق امتنانه للملك محمد السادس، على العناية السامية التي ما فتئ يحيط بها هذه

شوف تيفي

أعرب رئيس المجلس الفيدرالي الوطني لأتباع الطريقة التيجانية بمالي، الشيخ عمر تيام، اليوم الأحد بباماكو، عن خالص وعميق امتنانه للملك محمد السادس، على العناية السامية التي ما فتئ يحيط بها هذه الطريقة الدينية.

وعبر الشيخ تيام خلال اللقاء السنوي للطريقة التيجانية بمالي ومحفل ''الوظيفة''، عن تشكراته للملك على دعمه المستمر للنهوض بالطريقة التجانية، مشيرا إلى أن هذا اللقاء، الذي يلتئم فيه شيوخ الطريقة من مالي وكوت ديفوار وموريتانيا، يشكل مناسبة لبحث التحديات الدينية الجديدة بمالي.

ونظم هذا المحفل الديني بالمسجد الكبير بالعاصمة المالية، وحضره وفد مغربي يمثل الطريقة التيجانية ، في أجواء من التقوى والورع.

وفي ختام هذا المحفل الديني المهيب، رفع الحضور أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن ''يحفظ الملك محمد السادس وبأن يتوج بالنجاح أعماله ويحقق مطامحه وآماله، وبأن يقر عينه بولي عهده الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه الأمير مولاي رشيد وبباقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة''، كما توجه الحاضرون بالدعاء من أجل مزيد من التقدم والازدهار والتعايش السلمي في مالي.

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