عاجل..معركة دامية بين أسرتين بالبرنوصي بالبيضاء..راجل ضرب جارتو بمطرقة وكان غادي يقتلها ﻿

شهد درب المعاكيز بمنطقة البرنوصي بالبيضاء،قبل قليل من يومه الأحد8 يوليوز، وقوع معركة دامية بين أفراد أسرتين، ما خلف إصابة سيدة وشاب بجروح وكسور جد خطيرة.

''شوف تيفي''

شهد درب المعاكيز بمنطقة البرنوصي بالبيضاء،قبل قليل من يومه الأحد8 يوليوز، وقوع معركة دامية بين أفراد أسرتين، ما خلف إصابة سيدة وشاب بجروح وكسور جد خطيرة.

وحسب مصدر مطلع ل ''شوف تيفي'' فإن خلافا بين طفلين، تطور إلى وقوع مشادة كلامية بين أفراد أسرتيهما، ما تسبب في بداية المعركة في إصابة شاب بكسر على مستوى الأنف وهو ما أثار غضب والده الذي أنهال على جارته بالضرب بواسطة مطرقة حديدية على مستوى الرأس.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذه المعركة، بينما تم نقل السيدة المصابة إلى مستشفى ابن رشد ومنه إلى مصحة خاصة نظرا لخطورة حالتها، بينما تم نقل الشاب المصاب بكسر إلى مستشفى المنصور لتلقي الإسعافات الضرورية.