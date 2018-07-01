 بالفيديو ..الوزير الرباح لـ''شوف تيفي'' : ''أنا أعاني من السياتيك وغادي نبقا نمشي لرمال مرزوكة سنويا'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو ..الوزير الرباح لـشوف تيفي : أنا أعاني من السياتيك وغادي نبقا نمشي لرمال مرزوكة سنويا | مجتمع

بالفيديو ..الوزير الرباح لـ''شوف تيفي'' : ''أنا أعاني من السياتيك وغادي نبقا نمشي لرمال مرزوكة سنويا''

حرب الطرق تحصد ضحايا جدد بعد انقلاب سيارة فلاحية باشتوكة أيت بها | حوادث و حقوق

حرب الطرق تحصد ضحايا جدد بعد انقلاب سيارة فلاحية باشتوكة أيت بها

كاريكاتير شوف تيفي : العطلة وخروف العيد | كاريكاتير شوف تيفي

كاريكاتير شوف تيفي : العطلة وخروف العيد

عاجل.. اعتقال شخص حاول خطف متزوجة لاغتصابها بمارتيل+صورة | حوادث و حقوق

عاجل.. اعتقال شخص حاول خطف متزوجة لاغتصابها بمارتيل+صورة

مسؤول أمني كبير بالجديدة أمام القضاء بتهمة التحرش الجنسي | حوادث و حقوق

مسؤول أمني كبير بالجديدة أمام القضاء بتهمة التحرش الجنسي

عاجل..حريق مهول بالقرب من محطة ولاد زيان بكازا +فيديو مباشر | حوادث و حقوق

عاجل..حريق مهول بالقرب من محطة ولاد زيان بكازا +فيديو مباشر

عاجل..حادثة سير مميتة ضواحي البيضاء..شاب يقود دراجة نارية دخل في شجرة هو دخل كومة وخطيبتو ماتت فالحين | حوادث و حقوق

عاجل..حادثة سير مميتة ضواحي البيضاء..شاب يقود دراجة نارية دخل في شجرة هو دخل كومة وخطيبتو ماتت

وكالة الحدود الأوروبية تحذر من تحول طريق المتوسط المغرب-إسبانيا إلى نقطة عبور رئيسية للاجئين | مجتمع

وكالة الحدود الأوروبية تحذر من تحول طريق المتوسط المغرب-إسبانيا إلى نقطة عبور رئيسية للاجئين

فضيــحة من العيار الثقيل..موقع إسرائيلي للتوعية الجنسية يحظى باهتمام دول عربية..والمغرب يتصدر القائمة | دولي

فضيــحة من العيار الثقيل..موقع إسرائيلي للتوعية الجنسية يحظى باهتمام دول عربية..والمغرب يتصدر

المغرب الذي نريد...!

بالفيديو ..الوزير الرباح لـ''شوف تيفي'' : ''أنا أعاني من السياتيك وغادي نبقا نمشي لرمال مرزوكة سنويا''

بتاريــخ : 8 يوليوز 2018 / 22:21 بالفيديو ..الوزير الرباح لـشوف تيفي : أنا أعاني من السياتيك وغادي نبقا نمشي لرمال مرزوكة سنويا | مجتمع
بالفيديو ..الوزير الرباح لـ''شوف تيفي'' : ''أنا أعاني من السياتيك وغادي نبقا نمشي لرمال مرزوكة سنويا''
اختار عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن التوجه للاستشفاء برمال مرزوكة، وذلك عقب زيارة إلى جهة درعة تافيلالت، لحضور لقاء تواصلي لمجلس الجهة حول قطاع الطاقة والمعادن بالجهة.

شوف تيفي

اختار عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن التوجه للاستشفاء برمال مرزوكة، وذلك عقب زيارة إلى جهة درعة تافيلالت، لحضور لقاء تواصلي لمجلس الجهة حول قطاع الطاقة والمعادن بالجهة.

وأكــد عزيز الرباح في مكالمة هاتفية خص بها ''شوف تيفي'' أنه قام بزيارة إلى رمال مرزوكة لأنه يعاني من مرض ''السياتيك'' ، قائلا : ''أنا أعاني من السياتيك وعانيت بزاف حيث كنتدوا بالتربة ديال بلادي وغادي نمشي لرمال مرزوكة سنويا إن شاء الله تعالى ...''

هـــذا وظهر رباح، اليوم الأحد، في مقطع فيديو، في منطقة مرزوكة المعروفة بالاستشفاء بالرمال الساخنة، وهو يستفيد من حمام رمال ساخن، عقب لقاء جمعه بأعضاء حزبه في الراشيدية.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

وكالة الحدود الأوروبية تحذر من تحول طريق المتوسط المغرب-إسبانيا إلى نقطة عبور رئيسية للاجئين | مجتمع

وكالة الحدود الأوروبية تحذر من تحول طريق المتوسط المغرب-إسبانيا إلى نقطة عبور رئيسية للاجئين

مثيــر.. الشيخ الفيزازي يقصف رفاق الزفزافي..وهاشنو قال على نبيلة منيب و زعزعة الوطن | مجتمع

مثيــر.. الشيخ ''الفيزازي'' يقصف رفاق ''الزفزافي''..وهاشنو قال على ''نبيلة منيب'' و ''زعزعة الوطن''

مثير وبالفيديو.. عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق كيدير المديح والسماع .. | مجتمع

مثير وبالفيديو.. عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق كيدير المديح والسماع ..

لعلعة الرصاص تقض مضجع ساكنة مدينة سيدي سليمان | مجتمع

لعلعة الرصاص تقض مضجع ساكنة مدينة سيدي سليمان

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول فيديو للحريق المهول بالملعب اللي كايعيشو فيه الأفارقة بالقرب من محطة ولاد زيان بالبيضاء | خارج البلاطو
منذ 28 دقيقة

أول فيديو للحريق المهول بالملعب اللي كايعيشو فيه الأفارقة بالقرب من محطة ولاد زيان بالبيضاء

منيب بعد جدل عدم رفع الراية الوطنية في المسيرة التضامنية مع معتقلي الريف : العلم الوطني في قلوبنا | خارج البلاطو

منيب بعد جدل عدم رفع الراية الوطنية في المسيرة التضامنية مع معتقلي الريف : العلم الوطني في قلوبنا

الوزير الرباح يدفن تحت رمال صحراء مرزوكة | قنوات أخرى

الوزير الرباح يدفن تحت رمال صحراء مرزوكة

هذا ما قالته منيب خلال المسيرة المحتشمة لدعم ناصر الزفزافي ورفاقه بسبب عدم رفع العلم الوطني | خارج البلاطو

هذا ما قالته منيب خلال المسيرة المحتشمة لدعم ناصر الزفزافي ورفاقه بسبب عدم رفع العلم الوطني

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو ..الوزير الرباح لـشوف تيفي : أنا أعاني من السياتيك وغادي نبقا نمشي لرمال مرزوكة سنويا | مجتمع
منذ 18 دقيقة

بالفيديو ..الوزير الرباح لـ''شوف تيفي'' : ''أنا أعاني من السياتيك وغادي نبقا نمشي لرمال مرزوكة سنويا''

حرب الطرق تحصد ضحايا جدد بعد انقلاب سيارة فلاحية باشتوكة أيت بها | حوادث و حقوق

حرب الطرق تحصد ضحايا جدد بعد انقلاب سيارة فلاحية باشتوكة أيت بها

كاريكاتير شوف تيفي : العطلة وخروف العيد | كاريكاتير شوف تيفي

كاريكاتير شوف تيفي : العطلة وخروف العيد

عاجل.. اعتقال شخص حاول خطف متزوجة لاغتصابها بمارتيل+صورة | حوادث و حقوق

عاجل.. اعتقال شخص حاول خطف متزوجة لاغتصابها بمارتيل+صورة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.