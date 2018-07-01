بالفيديو ..الوزير الرباح لـ''شوف تيفي'' : ''أنا أعاني من السياتيك وغادي نبقا نمشي لرمال مرزوكة سنويا'' ﻿

اختار عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن التوجه للاستشفاء برمال مرزوكة، وذلك عقب زيارة إلى جهة درعة تافيلالت، لحضور لقاء تواصلي لمجلس الجهة حول قطاع الطاقة والمعادن بالجهة.

شوف تيفي

اختار عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن التوجه للاستشفاء برمال مرزوكة، وذلك عقب زيارة إلى جهة درعة تافيلالت، لحضور لقاء تواصلي لمجلس الجهة حول قطاع الطاقة والمعادن بالجهة.

وأكــد عزيز الرباح في مكالمة هاتفية خص بها ''شوف تيفي'' أنه قام بزيارة إلى رمال مرزوكة لأنه يعاني من مرض ''السياتيك'' ، قائلا : ''أنا أعاني من السياتيك وعانيت بزاف حيث كنتدوا بالتربة ديال بلادي وغادي نمشي لرمال مرزوكة سنويا إن شاء الله تعالى ...''

هـــذا وظهر رباح، اليوم الأحد، في مقطع فيديو، في منطقة مرزوكة المعروفة بالاستشفاء بالرمال الساخنة، وهو يستفيد من حمام رمال ساخن، عقب لقاء جمعه بأعضاء حزبه في الراشيدية.