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حرب الطرق تحصد ضحايا جدد بعد انقلاب سيارة فلاحية باشتوكة أيت بها

بتاريــخ : 8 يوليوز 2018 / 20:29 حرب الطرق تحصد ضحايا جدد بعد انقلاب سيارة فلاحية باشتوكة أيت بها | حوادث و حقوق
حرب الطرق تحصد ضحايا جدد بعد انقلاب سيارة فلاحية باشتوكة أيت بها
أرسلت حرب الطرق بإقليم اشتوكة أيت بها مجددا عامل زراعي للقبر فيما أصيب حوالي 17 آخربن بجروح جد بليغة جراء انقلاب سيارة فلاحية زوال اليوم الأحد بالطريق الإقليمية رقم 1014، الرابطة بين مدينة بيوكرى

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أرسلت حرب الطرق بإقليم اشتوكة أيت بها مجددا عامل زراعي للقبر فيما أصيب حوالي 17 آخربن بجروح جد بليغة جراء انقلاب سيارة فلاحية زوال اليوم الأحد بالطريق الإقليمية رقم 1014، الرابطة بين مدينة بيوكرى والطريق الوطنية رقم 1، على مستوى الجماعة الترابية آيت اعميرة.

وحسب شهود عيان فالسيارة من نوع "بيكوب" كانت تقل عدد من العمال الزراعيين أثناء رحلة عودتهم لمنازلهم، وكانت تسير بسرعة مفرطة ما جعل السائق يفقد سيطرته على مقواد السياقة، لينعرج على قارعة الطريق وينقلب في مشهد جد فظيع.

وأسفر الحادث عن وفاة أحد الركاب في الحال، فيما أصيب 17 آخرين بجروح بليغة، عجلت بنقلهم صوب المستشفى الإقليمي المختار السوسي بمدينة بيوكرى لتلقي العلاجات الضرورية، في الوقت الذي وجهت فيه جثة الهالك نحو مستودع الأموات.

ومن جهتها حلت عناصر الدرك الملكي بعين المكان، وفتحت تحقيقا حول حيثيات وملابسات الحادث.

 

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شوف تيفي المغرب اشتوكة أيت بها حرب الطرق تحصد ضحايا جدد انقلاب سيارة فلاحية قتيل 17 جريح

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