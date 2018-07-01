مسؤول أمني كبير بالجديدة أمام القضاء بتهمة التحرش الجنسي ﻿

بعدما فجرت ''و.خ'' ضابطة شرطة تعمل بمفوضية الأمن بأزمور، التابعة للأمن الإقليمي للجديدة، فضيحة من العيار الثقيل حين وجهت شكاية مباشرة إلى عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، تتهم من

شوف تيفي

بعدما فجرت "و.خ" ضابطة شرطة تعمل بمفوضية الأمن بأزمور، التابعة للأمن الإقليمي للجديدة، فضيحة من العيار الثقيل حين وجهت شكاية مباشرة إلى عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، تتهم من خلالها مسؤولا أمنيا رفيع المستوى تعمل تحت إمرته بالأمن الإقليمي للجديدة بالتحرش الجنسى واستغلال النفوذ والشطط في استعمال سلطته فتحت محكمة الاستئناف بالجديدة الملف وخصصت جلسة يوم غد الاثنين لاستدعاء أطراف القضية.

وأحدثت الشكاية التي توصلت "شوف تيفي" بنسخة منها سابقا، جدلا ببناية المديرية العامة للأمن الوطني، حيث فتحت الأخيرة لجنة تفتيش مركزية بــأمن الجديدة، ورفعت تقريرها إلى المدير العام الذي أعطى أوامره بنقل الملف إلى القضاء، حيث تم الاستماع إلى المشتكية فى البداية، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد ذلك تم الاستماع إلى الشاهد الوحيد في القضية والذي من المنتظر أن يستمع إليه قاضي التحقيق يوم غد خلال ذات الجلسة .