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عاجل..حريق مهول بالمكان بالقرب من محطة ولاد زيان بكازا +فيديو مباشر

بتاريــخ : 8 يوليوز 2018 / 18:49 عاجل..حريق مهول بالمكان بالقرب من محطة ولاد زيان بكازا +فيديو مباشر | حوادث و حقوق
عاجل..حريق مهول بالمكان بالقرب من محطة ولاد زيان بكازا +فيديو مباشر
اندلع قبل قليل من يومه الأحد 8 يوليوز، حريق مهول، بملعب القرب المتواجد بالقرب من محطة أولاد زيان الطرقية، وبالتحديد بالمنطقة التي كان العشرات من الأفارقة يتخذونها مكانا للإقامة.

"شوف تيفي"

اندلع قبل قليل من يومه الأحد 8 يوليوز، حريق مهول، بملعب القرب المتواجد بالقرب من محطة أولاد زيان الطرقية، وبالتحديد بالمنطقة التي كان العشرات من الأفارقة يتخذونها مكانا للإقامة.

وحسب مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" فإن المكان يعرف حالة استنفار أمني، مشيرا إلى شاحنة تابعة للوقاية المدنية، تحاول في هذه اللحظات إخماد ألسنة النيران التي انتشرت بسرعة كبيرة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن أسباب هذا الحريق ما تزال إلى حدود الساعة مجهولة، مؤكدا في الوقت ذاته أن المصالح الأمنية، تعمل على إبعاد المواطنين من عين المكان، نظرا لخطورة الحادث.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي حريق مهول ملعب القرب محطة أولاد زيان الأفارقة

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