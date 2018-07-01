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عاجل..حادثة سير مميتة ضواحي البيضاء..شاب يقود دراجة نارية دخل في شجرة هو دخل كومة وخطيبتو ماتت فالحين

بتاريــخ : 8 يوليوز 2018 / 18:29 عاجل..حادثة سير مميتة ضواحي البيضاء..شاب يقود دراجة نارية دخل في شجرة هو دخل كومة وخطيبتو ماتت فالحين | حوادث و حقوق
عاجل..حادثة سير مميتة ضواحي البيضاء..شاب يقود دراجة نارية دخل في شجرة هو دخل كومة وخطيبتو ماتت فالحين
شهدت طريق ''أزمور'' وبالتحديد بالقرب من منطقة طماريس، ضواحي مدينة الدار البيضاء، قبل قليل من يومه الأحد 8 يوليوز، وقوع حادثة سير مروعة، راحت ضحيتها شابة، بينما أصيب خطيبها بجروح خطيرة.

"شوف تيفي"

 

شهدت طريق "أزمور" وبالتحديد بالقرب من منطقة طماريس، ضواحي مدينة الدار البيضاء، قبل قليل من يومه الأحد 8 يوليوز، وقوع حادثة سير مروعة، راحت ضحيتها شابة، بينما أصيب خطيبها بجروح خطيرة.

وحسب مصدر مطلع فإن الأمر يتعلق بشاب كان يقود دراجة نارية بالطريق المذكورة، اصطدم بشجرة، ما خلف مصرع خطيبته التي كانت برفقته، مشيرا إلى أن الشاب ونظرا لقوة الاصطدام أصيب هو الآخر بجروح متفاوتة الخطورة.

وأكد المصدر ذاته أن الشاب المصاب وفور وقوع الحادث، تم نقله على وجه السرعة للمستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الشاب المصاب منطقة طماريس حادثة سير دراجة نارية

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