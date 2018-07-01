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وكالة الحدود الأوروبية تحذر من تحول طريق المتوسط المغرب-إسبانيا إلى نقطة عبور رئيسية للاجئين

بتاريــخ : 8 يوليوز 2018 / 18:14 وكالة الحدود الأوروبية تحذر من تحول طريق المتوسط المغرب-إسبانيا إلى نقطة عبور رئيسية للاجئين | مجتمع
وكالة الحدود الأوروبية تحذر من تحول طريق المتوسط المغرب-إسبانيا إلى نقطة عبور رئيسية للاجئين
حذّر مدير الوكالة المكلفة مراقبة حدود الاتحاد الأوروبي، من أن تصبح طريق المتوسط الغربي من المغرب إلى إسبانيا، الطريق الرئيسي المقبل للاجئين الساعين للوصول إلى أوروبا.

شوف تيفي

حذّر مدير الوكالة المكلفة مراقبة حدود الاتحاد الأوروبي، من أن تصبح طريق المتوسط الغربي من المغرب إلى إسبانيا، الطريق الرئيسي المقبل للاجئين الساعين للوصول إلى أوروبا.

وقال فابريس ليجيري مدير وكالة "فرونتكس" اليوم الأحد 8 يوليوز لصحيفة "فيلت ام سونتاغ" :"إذ سألتني ما هي أكبر مخاوفي الحالية، سأقول إسبانيا".

وتشير بيانات منظمة الهجرة الدولية إلى أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إسبانيا بلغ 6513 مهاجرا في الأشهر الستة الأولى لعام 2017. في المقابل، قال ليجيري إن 6 آلاف مهاجر غير قانوني وصلوا إلى إسبانيا في يونيو الماضي فقط.

وتابع "إذا واصلت الأرقام الارتفاع كما هي الآن، سيصبح هذا الطريق هو الأكبر".

وسجلت اليونان وإيطاليا حتى الآن أكبر عدد من المهاجرين العابرين للمتوسط فى طريقهم للاتحاد الأوروبي.

من ناحية أخرى، أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، اليوم الأحد، يضيف المصدر، أن إيطاليا تريد إغلاق موانئها أمام السفن التي تقوم بمهمات في المتوسط، عندما يكون على متنها مهاجرون أنقذوا قبالة سواحل ليبيا.

وقال سالفيني على تويتر :"الخميس سأطلب خلال الاجتماع الأوروبي فى انسبروك لإغلاق الموانئ الإيطالية أمام سفن المهمات الدولية"

 

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شوف تيفي المغرب إسبانيا الحدود وكالة الأوربية تحول رئيسي نقطة المهاجرين

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