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فضيــحة من العيار الثقيل..موقع إسرائيلي للتوعية الجنسية يحظى باهتمام دول عربية..والمغرب يتصدر القائمة

بتاريــخ : 8 يوليوز 2018 / 17:58 فضيــحة من العيار الثقيل..موقع إسرائيلي للتوعية الجنسية يحظى باهتمام دول عربية..والمغرب يتصدر القائمة | دولي
فضيــحة من العيار الثقيل..موقع إسرائيلي للتوعية الجنسية يحظى باهتمام دول عربية..والمغرب يتصدر القائمة
فاجأ حساب ''إسرائيل بالعربية'' في موقع التدوين المصغر ''تويتر'' الناشطين بنشر تغريدة قال فيها إن ''أشخاصاً من دولٍ مثل المغرب وسورية والإمارات ومصر تولي اهتماماً بمتابعة أحد المواقع الذي يتعلق بالإرشاد

شوف تيفي

فاجأ حساب "إسرائيل بالعربية" في موقع التدوين المصغر "تويتر" الناشطين بنشر تغريدة قال فيها إن "أشخاصاً من دولٍ مثل المغرب وسورية والإمارات ومصر تولي اهتماماً بمتابعة أحد المواقع الذي يتعلق بالإرشاد في قضايا الجنس".

ونشر "إسرائيل بالعربية" التغريدة مرفقة بصورة للموقع، وقال فيها: "موقع إسرائيلي للتوعية الجنسية يستقطب متصفحين من دول عربية".

وأضاف أيضاً: "فوجئ القائمون على عيادة صحية لوزارة الصحة بعد ترجمة مضامين عن الإرشاد في قضايا الجنس والعلاج من أمراض جنسية والوقاية منها بأن الموقع بالعربية يتمتع باهتمام ناس من دول مثل المغرب، سوريا، الإمارات ومصر".

وسرعان ما التقط الصحافي الإسرائيلي ايدي كوهين، تلك التغريدة التي أعادها عبر حسابه الرسمي وكتب: "فضيحة من العيار الثقيل، وزارة الخارجية الإسرائيلية تفضح العرب".

‫شوف تيفي

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فضيــحة من العيار الثقيل..موقع إسرائيلي للتوعية الجنسية يحظى باهتمام دول عربية..والمغرب يتصدر القائمة شوف تيفي فاجأ حساب إسرائيل بالعربية في موقع التدوين المصغر تويتر الناشطين بنشر تغريدة قال فيها إن أشخاصاً من دولٍ مثل المغرب وسورية والإمارات ومصر تولي اهتماماً بمتابعة أحد المواقع الذي يتعلق بالإرشاد في قضايا الجنس. ونشر إسرائيل بالعربية التغريدة مرفقة بصورة للموقع وقال فيها: موقع إسرائيلي للتوعية الجنسية يستقطب متصفحين من دول عربية. وأضاف أيضاً: فوجئ القائمون على عيادة صحية لوزارة الصحة بعد ترجمة مضامين عن الإرشاد في قضايا الجنس والعلاج من أمراض جنسية والوقاية منها بأن الموقع بالعربية يتمتع باهتمام ناس من دول مثل المغرب سوريا الإمارات ومصر. وسرعان ما التقط الصحافي الإسرائيلي ايدي كوهين تلك التغريدة التي أعادها عبر حسابه الرسمي وكتب: فضيحة من العيار الثقيل وزارة الخارجية الإسرائيلية تفضح العرب. شوف تيفي المغرب فضيحة جنس دول عربية فضيحة التوعية اسرائيل

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فضيــحة من العيار الثقيل..موقع إسرائيلي للتوعية الجنسية يحظى باهتمام دول عربية..والمغرب يتصدر القائمة | دولي

فضيــحة من العيار الثقيل..موقع إسرائيلي للتوعية الجنسية يحظى باهتمام دول عربية..والمغرب يتصدر

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