فيديو يشعل الفيسبوك..شفارة تعداو على طفل وشدوهم في فاس وشبعو فيهم عصا ﻿

نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الأحد 8 يوليوز، مقطع فيديو، يوثق لحظة تمكن مجموعة من المواطنين من إيقاف لصين، تم ضبطهما متلبسين بالاعتداء على طفل لسرقة ما بحوزته.

"شوف تيفي"

نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الأحد 8 يوليوز، مقطع فيديو، يوثق لحظة تمكن مجموعة من المواطنين من إيقاف لصين، تم ضبطهما متلبسين بالاعتداء على طفل لسرقة ما بحوزته.

وحسب ناشري الفيديو فإن فصوله، جرت يومه الأحد، بمدينة فاس وبالتحديد بحي واد فاس، حيث ضبط عشرات المواطنين، لصين في عقدهما الثاني، متلبسين بالاعتداء على طفل، ليتم محاصرتهما قبل تسليمهما إلى المصالح الأمنية.

وتفاعل العديد من النشطاء مع الفيديو الذي نتحفظ عن نشره نظرا لاحتوائه على عبارات نابية، حيث ثمن الجميع المجهود الذي قام به المواطنون لإنقاذ الطفل الضحية، داعين في الوقت نفسه إلى فرض عقوبات سجنية مشددة على جميع المنحرفين المتورطين في عمليات سرقة مشابهة.