عاجل..نهاية مروعة لحياة شاب في ضيعة ''تريتور'' معروف بمدينة وجدة ﻿

لقي شاب في عقده الثاني مصرعه، غرقا، قبل قليل من يومه الأحد 8 يوليوز، داخل حوض سقي يوجد بتعاونية فلاحية تعود ملكيتها لممون حفلات مشهور، توجد ضواحي مدينة وجدة.

''شوف تيفي''

لقي شاب في عقده الثاني مصرعه، غرقا، قبل قليل من يومه الأحد 8 يوليوز، داخل حوض سقي يوجد بتعاونية فلاحية تعود ملكيتها لممون حفلات مشهور، توجد ضواحي مدينة وجدة.

وحسسب مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' فإن الشاب الهالك البالغ من العمر 37 سنة، والمنحدر من مدينة جرادة، حل بضيعة ''التريتور'' والتي تضم تعاونية فلاحية لزيارة صديقه، وخلال سباحته بحوض ماء خاص بالسقي، لقي مصرعه غرقا، وقد تم إخراجه من هذا الحوض جثة هامدة.

وأكد المصدر ذاته أن سيارة للإسعاف ومباشرة بعد الحادث، نقلت الشاب إلى مستشفى الفارابي بوجدة ، حيث أكد الفحص الطبي الذي أجري له، مفارقته للحياة ليتم وضعه بمستودع الأموات.