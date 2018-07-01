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مثيــر.. الشيخ ''الفيزازي'' يقصف رفاق ''الزفزافي''..وهاشنو قال على ''نبيلة منيب'' و ''زعزعة الوطن''

بتاريــخ : 8 يوليوز 2018 / 17:13 مثيــر.. الشيخ الفيزازي يقصف رفاق الزفزافي..وهاشنو قال على نبيلة منيب و زعزعة الوطن | مجتمع
مثيــر.. الشيخ ''الفيزازي'' يقصف رفاق ''الزفزافي''..وهاشنو قال على ''نبيلة منيب'' و ''زعزعة الوطن''
وجه الشيخ محمد الفزازي سهامه إلى نبيلة منيب الأمينة العامة لحزب الإشتراكي الموحد بسبب دعوتها للمسيرة التضامنية مع معتقلي حراك الريف .

شوف تيفي

وجه الشيخ محمد الفزازي سهامه إلى نبيلة منيب الأمينة العامة لحزب الإشتراكي الموحد بسبب دعوتها للمسيرة التضامنية مع معتقلي حراك الريف .

و نشر الشيخ الفيزازي تدوينة عبر حسابه على صفحته على الفيسبوك : ''بعض المحسوبين على النخبة، أصحاب اللسان الطويل، والجرأة في التحريض على زعزعة الاستقرار، وبعضهم يترأس حزبا سياسيا يقولون ما يقولون بحرية منقطعة النظير. وبدون حياء يطالبون بالحرية ومزيد من الديموقراطية...'' وأضـــاف في ذات التدوينة قائلا : '' وأنا لا أعجب من قيلهم وفعلهم بل أعجب من صبر الدولة عليهم... فكم أنت مخطئة في هذا يادولتنا''.

هــــذا وتفاعل العديد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك مع تدوينة الفيزازي بنوع من السخرية والاستهزاء حيث خلفت ردود فعل متباينة على إثر هذه الخرجة المثيرة التي تزامنت مع الأحكام التي صدرت في حق ''ناصر الزفزافي'' ورفاقه خلال الأيام الأخيرة .

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