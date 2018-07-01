 مثير..مجهولين يشهران سيوف في وجه شرطي ويستوليان على سلاحه الوظيفي والأصفاد بالدشيرة الجهادية ﻿
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مثير..مجهولين يشهران سيوف في وجه شرطي ويستوليان على سلاحه الوظيفي والأصفاد بالدشيرة الجهادية

بتاريــخ : 8 يوليوز 2018 / 16:09 مثير..مجهولين يشهران سيوف في وجه شرطي ويستوليان على سلاحه الوظيفي والأصفاد بالدشيرة الجهادية | حوادث و حقوق
مثير..مجهولين يشهران سيوف في وجه شرطي ويستوليان على سلاحه الوظيفي والأصفاد بالدشيرة الجهادية
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن ضابط شرطة يشتغل بمنطقة أمن تارودانت تعرض أول أمس لعملية سرقة أصفاده وسلاح وظيفي من طرف مجهولين مدججين بمدينة الدشيرة الجهادية، ما خلف حالة من الإستنفار الأمني

شوف تيفي:أكادير

علمت "شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة، أن ضابط شرطة يشتغل بمنطقة أمن تارودانت تعرض أول أمس لعملية سرقة أصفاده وسلاح وظيفي من طرف مجهولين مدججين بمدينة الدشيرة الجهادية، ما خلف حالة من الإستنفار الأمني القصوى بالمنطقة.

وحسب مصادر "شوف تيفي"، فالشرطي "الضحية" كان يمتطي دراجة نارية ومتجه صوب مدينة أكادير في مهمة خاصة بمهرجان تيميتار وبزي مدني واضعا حقيبة بها حاسوب وأصفاد وسلاح وظيفي، ليتفاجأ بمجهولون يباغثنه من الخلف بالقرب من ثانوية "حمان الفطواكي" بالدشيرة الجهادية، ويشهران في وجهه سيوف كبيرة ما سهل من مأمورية سرقته، حيث استحوذا على جل ممتلكاته بما فيها الحقيبة التي تحتوي على الأصفاد والسلاح الوظيفي، ولاذا بالفرار نحو وجهة غير معلومة.

هذا ومباشرة بعد وقوع الحادث هرع الشرطي نحو مركز المنطقة الأمنية لإنزكان، وقام بوضع شكاية في الموضوع لتستنفر على إثر ذلك المصالح الأمنية جل أجهزتها، ودخلت في سباق مع الزمن من أجل استرداد السلاح المسروق والأصفاد.

وانخرطت كل العناصر الأمنية في حملات تمشيطية ومكثفة من أجل الوصول لهوية المشتبه فيهما وتحديد مكان تواجد السلاح الناري، ولم تمر إلا مدة جد وجيزة حتى تمكنت العناصر الامنية بفضل مجهوذات كل أجهزتها من العثور على الأصفاد والسلاح الوظيفي بالقرب من أحد الأبناك التجارية بحي الزيتون بتيكوين، بعدما تخلص منه السارقان وقاما برميه، إثر تأكدهما أن الضحية رجل أمن.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير مثير سرقة ضابط شرطة أصفاد سلاح وظيفي مجهولين

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