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لعلعة الرصاص تقض مضجع ساكنة مدينة سيدي سليمان

بتاريــخ : 8 يوليوز 2018 / 15:57 لعلعة الرصاص تقض مضجع ساكنة مدينة سيدي سليمان | مجتمع
لعلعة الرصاص تقض مضجع ساكنة مدينة سيدي سليمان
استفاقت مدينة سيدي سليمان على وقع إطلاق الرصاص من طرف بائع خمور تجاه شخصين آخرين ينتميان لعائلة واحدة.

شوف تيفي:جمال الديابي

 

استفاقت مدينة سيدي سليمان على وقع إطلاق الرصاص من طرف بائع خمور تجاه شخصين آخرين ينتميان لعائلة واحدة.

وتعود تفاصيل الجريمة، حسب مصدر من عين المكان، في اتصال هاتفي بـ"شوف تيفي"، أن 3 عناصر دخلوا في صراع دموي استعملوا فيه الأسلحة البيضاء،بحي الغماريين بمدينة سيدي سليمان في وقت مبكر صباح اليوم الأحد على الساعة 2:00 بعد منتصف الليل.

وأضاف ذات المصدر، أن شخصين من عائلة واحدة دخلا في عراك فيما بينهما تبادلا فيه الضرب والجرح، مما جعل أحد تجار الخمور بالحي (س.ل) المعروف والملقب بـ "الزعر"، أن يدخل في صراع مع أحد الطرفين (ذوي السوابق العدلية) مستعملا سلاحا أبيض ، حيث أصاب غريمه بجرح غائر في فخده.

ولم يكتف تاجر الخمور باستعمال السلاح الأبيض، يؤكد نفس المصدر، حيث أخرج بندقيته وأطلق رصاصتين الأولى في السماء والثانية أصابت مصارعه في عينيه إصابة خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى الإقليمي بمدينة سيدي سليمان، وبعدما تبين أن حالته خطيرة تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الإدريسي بمدينة القنيطرة حوالي الساعة الرابعة صباحا .

وفور علمها بالواقعة، يضيف ذات المصدر، حلت العناصر الأمنية بالدائرة الثالثة التي كانت في المداومة إلى منطقة الحادثة، حيث تمكنت في وقت وجيز من القبض على " الزعر"، وقامت بحجز البندقية ،كما تمكنت العناصر الأمنية من العثور على 30 رصاصة إضافية، داخل مسكنه.

هذا وتم الاحتفاظ بالمتهم قصد التحقيق معه لاستكمال البحث ومعرفة الأسباب الحقيقية لهذا النزاع الدامي، وتقديمه إلى العدالة.

 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب سيدي سليمان الرصاص لعلعة مضجع الديابي

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