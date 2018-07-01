ترقية استثنائية من الحموشي لفائدة شرطي أصيب بعاهة مستديمة في تدخل أمني ﻿

قرر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، ترقية مقدم شرطة يعمل بمفوضية الشرطة بالعيايدة، بصفة استثنائية وبشكل مباشر، إلى درجة ضابط أمن على خلفية تعرضه لجروح بليغة، تمثلت في إصابته بعاهة

"شوف تيفي"+"و م ع"

قرر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، ترقية مقدم شرطة يعمل بمفوضية الشرطة بالعيايدة، بصفة استثنائية وبشكل مباشر، إلى درجة ضابط أمن على خلفية تعرضه لجروح بليغة، تمثلت في إصابته بعاهة مستديمة على مستوى يده، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص كان في حالة اندفاع قوية وعرض حياة المواطنين للخطر بواسطة السلاح الأبيض.

وقرر المدير العام للأمن الوطني أيضا، صرف مكافأة مالية لضابط الأمن المصاب، في رتبته الجديدة، وذلك اعترافا بحسه المهني المتميز، وتفانيه في خدمة أمن المواطنين، بما يقتضيه ذلك من تضحية ونكران للذات وتغليب للمصلحة العامة المتمثلة في تحييد الأخطار والتهديدات التي تحدق بأمن الأشخاص وسلامة ممتلكاتهم.

وكان موظف الشرطة المصاب قد تعرض، خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو المنصرم، لإصابات خطيرة بواسطة السلاح الأبيض في عملية أمنية لتوقيف أحد المشتبه فيهم، والذي أبدى مقاومة عنيفة نجم عنها بتر أحد أصابع يد الشرطي، وعدم التحكم الحركي في أصبعين آخرين، فضلا عن تعرضه لجروح أخرى على مستوى الظهر، وهو ما استدعى إخضاعه لعملية جراحية متقدمة بالمستشفى العسكري بالرباط.

وفي تعليق على هذا الموضوع، أكد مصدر أمني أن مناط المهنة الشرطية هو ضمان أمن وسلامة المواطنين، بما يتطلبه ذلك من مقارعة للمخاطر ومواجهة التهديدات، وأن صرف الترقيات الاستثنائية لموظفي الشرطة الذين يبرهنون على حس مهني متميز ويقدمون تضحيات جسيمة هو اعتراف من المديرية العامة للأمن الوطني بهذه التضحيات، وهو أيضا تحفيز لهم من أجل مضاعفة الجهود لخدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين.