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عاجل..عمل إرهابي يهز تونس..وهذا عدد القتلى

بتاريــخ : 8 يوليوز 2018 / 15:33 عاجل..عمل إرهابي يهز تونس..وهذا عدد القتلى | دولي
عاجل..عمل إرهابي يهز تونس..وهذا عدد القتلى
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أن ستة من عناصر الحرس الوطني التونسين لقوا حتفهم يومه الأحد 8 يوليوز، بعد تعرض دورية تابعة لفرقة الحدود البرية للحرس بعين سلطان بولاية جندوبة على الشريط الحدودي

"شوف تيفي"

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أن ستة من عناصر الحرس الوطني التونسين لقوا حتفهم يومه الأحد 8 يوليوز، بعد تعرض دورية تابعة لفرقة الحدود البرية للحرس بعين سلطان بولاية جندوبة على الشريط الحدودي التونسي الجزائري، لكمين تمثل في زرع عبوة ناسفة.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام تونسية قبل قليل، فقد أكدت وزارة الداخلية أن عملية التمشيط وتعقب المجموعة الإرهابية ما تزال متواصلة.

وعلاقة بالعمل الإرهابي، فقد أكدت وكالة الأنباء التونسية استنادا إلى مصدر أمني أن أعوان الحرس الوطني التونسي كانوا في دورية عادية، على متن سيارتين رباعيتي الدفع في هذه المنطقة الحدودية مع الجزائر عند حصول الاعتداء برمي قنبلة يدوية على السيارة الأمنية الأولى وحصول مواجهات بعد ذلك بالأسلحة النارية بين عناصر الحرس الوطني والمجموعة الإرهابية. --

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي تونس عملية إرهابية الحدود التونسية وزارة الداخلية

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