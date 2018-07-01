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هام للمغاربة...حرارة مرتفعة ابتداء من اليوم وإلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة

بتاريــخ : 8 يوليوز 2018 / 15:14 هام للمغاربة...حرارة مرتفعة ابتداء من اليوم وإلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة | مجتمع
هام للمغاربة...حرارة مرتفعة ابتداء من اليوم وإلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة
أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، أن موجة حرارة مرتقبة ابتداء من اليوم الأحد وإلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، حيث من المتوقع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و47 درجة .

"شوف تيفي"

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، أن موجة حرارة مرتقبة ابتداء من اليوم الأحد وإلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، حيث من المتوقع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و47 درجة .

وأوضحت المديرية في نشرة خاصة، أن درجات الحرارة القصوى ستتراوح ما بين 42 و 46 درجة اليوم الأحد بكل من الرشيدية وزاكورة وطاطا وفكيك وأسا الزاك والسمارة وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد.

كما يرتقب أن تتأرجح درجات الحرارة، يومي الاثنين والثلاثاء، ما بين 44 و 47 درجة في كل من الرشيدية وزاكورة وطاطا وأسا الزاك والسمارة وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد. وحسب مديرية الأرصاد الجوية، ستتراوح درجات الحرارة يومي الإثنين والثلاثاء ما بين 41 و 44 درجة في كل من تارودانت وأكادير وسيدي إفني وطانطان وكلميم والصويرة وفكيك وخنيفرة وخريبكة وسطات ومراكش والفقيه بن صالح وبني ملال وقلعة السراغنة والرحامنة.

‫شوف تيفي

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