 خطير... غياب المصل المضاد للسم في مستشفيات زاكورة يضطر أسرة لنقل رضيعة مصابة بلسعة عقرب لمستشفى مراكش ﻿
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خطير... غياب المصل المضاد للسم في مستشفيات زاكورة يضطر أسرة لنقل رضيعة مصابة بلسعة عقرب لمستشفى مراكش

بتاريــخ : 8 يوليوز 2018 / 14:57 خطير... غياب المصل المضاد للسم في مستشفيات زاكورة يضطر أسرة لنقل رضيعة مصابة بلسعة عقرب لمستشفى مراكش | مجتمع
خطير... غياب المصل المضاد للسم في مستشفيات زاكورة يضطر أسرة لنقل رضيعة مصابة بلسعة عقرب لمستشفى مراكش
اضطرت أول أمس عائلة رضيعة تبلغ من العمر 4 أشهر أصيبت بلسعة عقرب بدوار ''أولاد مقدم'' جماعة أولاد يحيى إقليم زاكورة (اضطرت) لنقلها لمستشفى محمد السادس بمدينة مراكش بعدما صدموا بعدم وجود مصل مضاد للسموم

شوف تيفي:أحمد الهلالي

اضطرت أول أمس عائلة رضيعة تبلغ من العمر 4 أشهر أصيبت بلسعة عقرب بدوار "أولاد مقدم" جماعة أولاد يحيى إقليم زاكورة (اضطرت) لنقلها لمستشفى محمد السادس بمدينة مراكش بعدما صدموا بعدم وجود مصل مضاد للسموم بالمستشفى الإقليمي بزاكورة.

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن الرضيعة التي لم تتجاوز بعد شهرها الرابع أصيبت على مستوى الصدر فقامت أسرتها بنقلها في حدود منتصف الليلة على وجه السرعة لمستشفى زاكورة لإسعافها غير أن والدها تفاجأ بإخباره بعدم وجود مصل مضاد للسم ليقف حائرا أمام الواقع المر الذي يعيش في ظله قطاع الصحة بالجهة.

وأضافت ذات المصادر، أن غياب المصل وخطورة الحالة جعل المندوب الاقليمي لوزارة الصحة يدخل على خط هذه الحالة المرضية شخصيا، وربط الإتصال بالمستشفى الإقليمي بمدينة ورزازات الذي تأسف بدوره عن عدم قدرته على استقبال الحالة بداعي أن غرفة الإنعاش مكتظة ولم تعود قادرة على استيعاب المزيد من المرضى.

لتضطر أسرة الرضيعة إلى تحمل عناء السفر الطويل من زاكورة وتتجه لمراكش بحثا عن مصل للسموم يعيد الحياة لفلذة كبدهم التي تصارع الموت إثر انتشار السم بشكل واسع بجسدها الصغير.

يشار أن إقليم زاكورة والأقاليم المجاورة تعيش على وقع ارتفاع مهول لحالات لذغات الأفاعي ولسعات العقارب بفعل الحرارة المفرطة التي تعرفها في مقابل غياب الأمصال المضادة لمثل هذه السموم الأمر الذي يجعل حياة الكثير من أهالي المنطقة مهددة ومعرضة للخطر .

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب زاكورة أسرة رضيعة لسعة عقرب غياب مصل نقل مستشفى مراكش مستشفيات اضطرار

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