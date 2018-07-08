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بالصورة...حضور زعيم سياسي معروف بدولة ''النجير'' بشكل مفاجئ للسهرة الختامية لمهرجان ''تيميتار'' يتصادف مع تواجد أخنوش

بتاريــخ : 8 يوليوز 2018 / 14:44 بالصورة...حضور زعيم سياسي معروف بدولة النجير بشكل مفاجئ للسهرة الختامية لمهرجان تيميتار يتصادف مع تواجد أخنوش | مجتمع
بالصورة...حضور زعيم سياسي معروف بدولة ''النجير'' بشكل مفاجئ للسهرة الختامية لمهرجان ''تيميتار'' يتصادف مع تواجد أخنوش
عرفت السهرة الختامية لمهرجان ''تيميتار'' بأكادير التي أقيمت يوم أمس السبت حضور مفاجئ لأحد الزعماء السياسيين البارزين بدولة ''النيجر'' والمتمثل في الدكتور ''أدال روبيد'' الذي يشغل منصب رئيس حزب الحركة

شوف تيفي:أحمد الهلالي


عرفت السهرة الختامية لمهرجان ''تيميتار'' بأكادير التي أقيمت يوم أمس السبت حضور مفاجئ لأحد الزعماء السياسيين البارزين بدولة ''النيجر'' والمتمثل في الدكتور ''أدال روبيد'' الذي يشغل منصب رئيس حزب الحركة الديمقراطية للتجديد.

ودخل ''أدال'' لشكل منفرد للمنطقة المخصصة ل ''vip'' دون أن يثير ا الانتباه ليقف مطولا لتتبع فقرات السهرة التي أحياها الفنان الأمازيغي ''لعربي إمغران'' ومجموعته الموسيقية ويتجاوب بشكل إيجابي مع الترانيم الموسيقية ومعزوفات المجموعة ونفس الشي مع كل من الفنانة ''زينة الداودية'' ودنيا باطمة وسط حشد كبير من الجماهير الغفيرة التي أثث فضاء ساحة الأمل، قبل أن يلتحق بمكان وقوف وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية ''عزيز أخنوش'' ليلقي عليه التحية ويجاوره للإستمتاع بفقرات المهرجان المتنوعة ويتبادلا أطراف الحديث التي يقاطعها الجمهور الحاضر بشعار ''إيمازيغن إيمازيغن'' في إشارة منهم لهوية الزعيمين السياسيين ''أدال'' و''أخنوش'' اللذين يشتركان في الإنتماء للجذور الأمازيغية.

وعلاقة بضيف ''تيميتار'' فقد أكدت لنا مصادر جد مطلعة أن ''أدال روبيد'' يحظى بشعبية كبيرة بدولة النيجر، ويعد حزبه الذي يتخد شعار ''تانار'' مرشح بقوة للظفر بالإنتخابات الرئاسية القادمة بالنيجر.

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شوف تيفي المغرب أكادير زعيم سياسي النجير مهرجان تيميتار أخنوش حضور

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