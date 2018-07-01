 مكونات اليسار تقود ''مسيرة محتشمة '' لـدعم ''الزفزافي'' ورفاقه ﻿
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مكونات اليسار تقود ''مسيرة محتشمة '' لـدعم ''الزفزافي'' ورفاقه

بتاريــخ : 8 يوليوز 2018 / 14:21 مكونات اليسار تقود مسيرة محتشمة لـدعم الزفزافي ورفاقه | بوليتيك
مكونات اليسار تقود ''مسيرة محتشمة '' لـدعم ''الزفزافي'' ورفاقه
حشدت فعاليات يسارية وأخرى مدنية وجمعوية صباح اليوم الأحد، مسيرة احتجاجية على الأحكام الصادرة في حق المتهمين المتابعين على إثر أحداث الحسيمة المحكوم عليهم بأزيد من 300 سنة سجنا نافذا في المجموع ،

شوف تيفي

حشدت فعاليات يسارية وأخرى مدنية وجمعوية صباح اليوم الأحد، مسيرة احتجاجية على الأحكام الصادرة في حق المتهمين المتابعين على إثر أحداث الحسيمة المحكوم عليهم بأزيد من 300 سنة سجنا نافذا في المجموع ، حيث عرفت حضور ألف مشارك على أبعد تقدير وبعض قيادات اليسار.

ورفع بعــض المشاركين لافتات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين، وبإسقاط الفساد والاستبداد، والعدالة الاجتماعية.. ولافتات أخرى تطالب باستمرار المقاطعة الشعبية لبعض المنتوجات الاستهلاكية...، وذلك من خلال عدد من الشعارات التي تم رفعها ، كما تم حمل أعلام فلسطين، والحركة الأمازيغية، و20 فبراير، علاوة على صور المعتقلين ، والصحافي حميد المهدي، وتشي غيفارا، والمهدي بنبركة وبعض الرموز السياسية الوطنية .

وشهدت المسيرة حضور كل من نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، علي بوطوالة الأمين لعام لحزب الطليعة، عبد السلام لعزيز الأمين العام لحزب المؤتمر الاتحادي، ومصطفى البراهمة الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي وعدد من الفعاليات اليسارية كالناشط ضد التطبيع مع إسرائيل سيون أسيدون، والصحفية فاطمة الإفريقي، بالإضافة إلى عائلات المعتقلين، ونشطاء الحركة الثقافية الأمازيغية، وجمعية أطاك...

واعتبر عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' مسيرة اليوم اختبار حقيقي لليسار في ''قوته التنظيمية وزخمه الجماهيري في أول محطة تضامنية بعد الأحكام القاسية الصادرة في حق ناصر الزفزافي ورفاقه''، متهمة مكونات اليسار بـ''الاستغلال السياسي للأحكام الصادرة في حق معتقلي الحسيمة واستغلال مآسي المعتقلين وعائلاتهم'' ولا سيما بعض رفض جماعة العدل والاحسان وبعض المكونات السياسية المشاركة في وقفة اليوم مما جعلها مسيرة ''محتشمة وضعيفة'' .

 

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