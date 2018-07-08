 بالصور.. حادثة سير مميتة تنهي حياة شاب في طريق أولاد زيان بالبيضاء ﻿
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بالصور.. حادثة سير مميتة تنهي حياة شاب في طريق أولاد زيان بالبيضاء

بتاريــخ : 8 يوليوز 2018 / 14:17 بالصور.. حادثة سير مميتة تنهي حياة شاب في طريق أولاد زيان بالبيضاء | حوادث و حقوق
بالصور.. حادثة سير مميتة تنهي حياة شاب في طريق أولاد زيان بالبيضاء
شهدت طريق أولاد زيان في الساعات الأولى من يومه الأحد 8 يوليوز، وقوع حادثة سير مروعة، راح ضحيتها شاب في عقده الثاني، اصطدم بشاحنة كبيرة بالقرب من معمل ''السيكاليم'' خلال قيادته لدراجة سريعة من نوع ''C90''.

"شوف تيفي"

شهدت طريق أولاد زيان في الساعات الأولى من يومه الأحد 8 يوليوز، وقوع حادثة سير مروعة، راح ضحيتها شاب في عقده الثاني، اصطدم بشاحنة كبيرة بالقرب من معمل "السيكاليم" خلال قيادته لدراجة سريعة من نوع "C90".

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن سائق دراجة نارية، كان يقود دراجة نارية سريعة بسرعة كبيرة، ما جعله يصطدم بشاحنة مركونة في مكان ممنوع، ليفارق الحياة على الفور، بينما أصيب مرافقه بجروح جد خطيرة على مستوى الرأس.

وأكد ذات المصدر أن المصالح الأمنية، حلت بعين المكان، وأوقفت سائق الشاحنة الذي كان نائما بداخلها، للتحقيق معه بسبب ركنه للشاحنة في مكان ممنوع، بينما تم نقل المصاب ما بين الحياة و الموت إلى مستشفى البوافي ومنه إلى مستشفى ابن رشد نظرا لخطورة حالته.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مستشفى البوافي شاحنة كبيرة شاحنة طريق ولاد زيان

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