يا ربي السلامة.. زوج ذبح مراتو من الوريد إلى الوريد بتمارة+صور ﻿

اهتز دوار سلامة التابع لجماعة الهرهورة بتمارة، أمس السبت 7 يوليوز، على وقع جريمة قتل بشعة، راحت ضحيتها شابة في عمر الزهور، أقدم زوجها الشاب على ذبحها من الوريد إلى الوريد داخل منزل الأسرة.

"شوف تيفي"

اهتز دوار سلامة التابع لجماعة الهرهورة بتمارة، أمس السبت 7 يوليوز، على وقع جريمة قتل بشعة، راحت ضحيتها شابة في عمر الزهور، أقدم زوجها الشاب على ذبحها من الوريد إلى الوريد داخل منزل الأسرة.

وحسب مصادر محلية فإن الزوج والذي يعاني من اضطرابات نفسية، أنهى حياة زوجته بطريقة بشعة، حيث وجه لها العديد من الطعنات بواسطة سلاح أبيض على مستوى العنق، لتسقط جثة هامدة غارقة في بحر من الدماء.

وأكدت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الملكي، تمكنت من إيقاف الزوج، بينما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالرباط لإخضاعها للتشريح الطبي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.