المهاجرون المغاربة يرفضون الحصول على تعويض للرحيل من ألمانيا إلى أرض الوطن

شوف تيفي

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، أن حوالي 12 ألف مهاجراً غادروا ألمانيا بعد أن حصلوا على تعويضات مالية منذ فبراير 2017.

ونشرت صحيفة "تسايت" الألمانية، نقلاً عن رد لوزارة الداخلية الألمانية على طلب حزب "اليسار الألماني" أنه تم إطلاق برنامج الحكومة الألمانية "ستارثيلفبلاس" في فبراير 2017، والذي يقوم على دراسة تقديم الأموال بقيمة 800 إلى 1200 أورو للكبار، ونصف هذا المبلغ للأطفال كتعويض، مقابل عودتهم طواعية لبلدانهم.

في حين يحصل المهاجرون الذين يقررون المغادرة قبل الانتهاء من إجراءات اللجوء، على مبلغ أقل من هذا بكثير، يضيف المصدر، وتحصل العائلات التي تتكون من أكثر من 4 أفراد، والذين يغادرون ألمانيا دفعة واحدة على مبلغ 500 أورو إضافية.

وأكدت ذات الصحيفة على أنه قد تم تخصيص 40 مليون أورو من أموال الفيدرالية عام 2017 لتنفيذ هذا البرنامج، كما أن أغلبية المهاجرين الذين استخدموا هذه الإمكانية، قدموا من العراق وروسيا وأفغانستان .. فيما غاب المغاربة الذين أصروا على البقاء بألمانيا رغم رفض طلبات لجوئهم.

وانتقد حزب “اليسار” الألماني، البرنامج بسبب تعامله السيء مع المهاجرين، وكرد على ذلك، أكدت الداخلية الألمانية أن اللاجئين يتخذون قرار العودة، ويرفضون اللجوء بأنفسهم.