 بالفيديو.. انفجار قنينة غاز..واندلاع حريق مهول أثناء إخلاء عقار للمكتب الوطني للسكك الحديدية من مجموعة من المهاجرين الأفارقة بفاس ﻿
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بالفيديو.. انفجار قنينة غاز..واندلاع حريق مهول أثناء إخلاء عقار للمكتب الوطني للسكك الحديدية من مجموعة من المهاجرين الأفارقة بفاس

بتاريــخ : 8 يوليوز 2018 / 13:10 بالفيديو.. انفجار قنينة غاز..واندلاع حريق مهول أثناء إخلاء عقار للمكتب الوطني للسكك الحديدية من مجموعة من المهاجرين الأفارقة بفاس | حوادث و حقوق
بالفيديو.. انفجار قنينة غاز..واندلاع حريق مهول أثناء إخلاء عقار للمكتب الوطني للسكك الحديدية من مجموعة من المهاجرين الأفارقة بفاس
أفادت السلطات المحلية لولاية جهة فاس-مكناس أنه وأثناء إخلاء عقار تابع للمكتب الوطني للسكك الحديدية متواجد بجوار محطة القطار الرئيسية بفاس، صباح اليوم الأحد، من مجموعة من المهاجرين المنحدرين من

 

 

أفادت السلطات المحلية لولاية جهة فاس-مكناس أنه وأثناء إخلاء عقار تابع للمكتب الوطني للسكك الحديدية متواجد بجوار محطة القطار الرئيسية بفاس، صباح اليوم الأحد، من مجموعة من المهاجرين المنحدرين من عدد من الدول الإفريقية، تم تسجيل اندلاع حريق جرت السيطرة عليه في حينه من طرف أفراد الوقاية المدنية.

وقد خلف هذا الحادث، الذي لم يسجل أية إصابات بشرية، إتلاف 50 مخبأ بلاستيكي وانفجار 7 قنينات غاز من الحجم الصغير كان المعنيون بالأمر يستعملونها للطهي بالمكان المذكور.

وكانت السلطة الولائية قد قامت، بتنسيق مع المصالح الأمنية واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، باتخاذ كافة الإجراءات من أجل إخلاء العقار المشار إليه حيث مرت هذه العملية في ظروف عادية.

 

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