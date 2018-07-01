مؤلم ..قطار يحول شخصا إلى أشلاء بالبيضاء ﻿

لقي شخص في عقده الرابع، مصرعه بطريقة بشعة، مساء أمس السبت 7 يوليوز، بعد أن دهسه قطار بالسكة الحديدية المتواجدة بالقرب من كاريان زرابة بالحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء.

"شوف تيفي"

لقي شخص في عقده الرابع، مصرعه بطريقة بشعة، مساء أمس السبت 7 يوليوز، بعد أن دهسه قطار بالسكة الحديدية المتواجدة بالقرب من كاريان زرابة بالحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء.

وحسب مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" فإن الأمر يتعلق بشخص مجهول الهوية من المحتمل أن يكون متشردا، كان يحاول تجاوز السكة، قبل أن يدهسه قطار، ليفارق الحياة على الفور.

وأكد ذات المصدر أن الشرطة القضائية وفي إطار التحقيق الذي تم فتحه، حصلت على بصمات الهالك، لتحديد هويته بعد نقل جثته إلى مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي، ومنها إلى مستودع الأموات الرحمة لإخضاعها للتشريح الطبي.