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فظيع...مصرع شاب دهسا في الليلة الختامية لمهرجان تيميتار بأكادير

بتاريــخ : 8 يوليوز 2018 / 12:50 فظيع...مصرع شاب دهسا في الليلة الختامية لمهرجان تيميتار بأكادير | حوادث و حقوق
فظيع...مصرع شاب دهسا في الليلة الختامية لمهرجان تيميتار بأكادير
لقي شاب في مقتبل العمر مصرعه في منتصف ليلة أمس عقب انتهاء فعاليات مهرجان تيميتار بأكادير وذلك بعدما دهسته حافلة للنقل الحضري بحي ''الباطوار'' على مقربة من سينما ''سلام'' وحولته لأشلاء.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

لقي شاب في مقتبل العمر مصرعه في منتصف ليلة أمس عقب انتهاء فعاليات مهرجان تيميتار بأكادير وذلك بعدما دهسته حافلة للنقل الحضري بحي "الباطوار" على مقربة من سينما "سلام" وحولته لأشلاء.

وحسب شهود عيان لقناة "شوف تيفي"، فالحادث وقع بعدما كان الهالك البالغ من العمر 18 سنة يحاول رفقة زملاء له أثناء عودتهما من السهرة الختامية لمهرجان تيميتار الصعود للحافلة ووقع تدافع وازدحام على الباب ليسقط ومرت عليه عجلات الحافلة دون أن ينتبه له السائق فأرداه قتيلا على الفور، في مشهد جد مرعب خلف استياءا وحزنا عميقا في نفوس أصدقائه وكل من شهد الواقعة.

ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت مصالح الأمن والسلطات المحلية والوقاية المدنية إلى عين المكان، وقامت بمعاينة الجثة، ليتم نقلها صوب مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني، فيما فتح تحقيق حول حيثيات وملابسات الحادث، إذ جرى توقيف السائق وأحيل على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول ملابسات وحيثيات الحادث.

 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير مصرع شاب الليلة الختامية مهرجان تيميتار دهسا حافلة

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