عبد النبوي يطالب بالتعويض لضحايا جريمة ''الاتجار بالبشر'' ﻿

أكــد محـمد عبد النبوي الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة على الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاسئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالحرص على اتخاذ التدابير الحمائية الخاصة بضحايا

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أكــد محـمد عبد النبوي الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة على الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاسئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالحرص على اتخاذ التدابير الحمائية الخاصة بضحايا الاتجار بالبشر المنصوص عليها في القانون .

ولــفت ''عبد النبوي'' الرجل الأول على رأس النيابة العامة إلــى ''امكانية منع المشتبه فيهم أو المتهمين من الاتصال أو الاقتراب من الضحية (المادة 1ـ5ـ82) و إعفاء ضحايا الاتجار بالبشر من الرسوم القضائية المرتبطة بالدعوى المدنية التي يرفعونها للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة واستفادة ضحايا الاتجار بالبشر من حقوقهم من المساعدة القضائية بحكم القانون في كل دعوى بما في ذلك الاستئناف وبما في ذلك جميع إجراءات تنفيذ الاحكام ''.

وطالب رئيس النيابة العامة توظيف الآليات لدعم التكفل بالضحايا وحمايتهم المتمثلة في ''خلية التكفل بالنساء والأطفال بالنيابة العامة عن تكثيف التواصل والتنسيق مع الشركاء المحليين والجهويين بمن فيهم جمعيات المجتمع المدني لتوفير الخدمات الاجتماعية الملائمة ، خصوصا في جانب الإيواء والاستشفاء''. مضيفا ''اللجن الجهوية والمحلية لتنسيق خدمات التكفل بالنساء والأطفال التي ترأسونها عن طريق تكثيف دورها في حماية ضحايا الاتجار بالبشر وإيجاد حلول نوعية لهم''.

واختتــــم ''نظرا لما لهذه المعطيات من أهمية أهيب بكم الحرص على تنفيذها وموافاتي بتقرير مفصل حول الإجراءات المتخذة من طرفكم وتوضيح الصعوبات العملية التي قد تعترض تنزيلها'' .