بعد أيام من اختفائها..العثور على سيدة جثة هامدة داخل بئر مهجور ضواحي البيضاء ﻿

بعد أيام من اختفائها في ظروف غامضة، عثرت المصالح الأمنية في الساعات الأولى من يومه الأحد 8 يوليوز، على سيدة جثة هامدة، داخل بئر مهجور بدوار دكالة بمنطقة الرحمة ضواحي مدينة الدار البيضاء.

"شوف تيفي"

بعد أيام من اختفائها في ظروف غامضة، عثرت المصالح الأمنية في الساعات الأولى من يومه الأحد 8 يوليوز، على سيدة جثة هامدة، داخل بئر مهجور بدوار دكالة بمنطقة الرحمة ضواحي مدينة الدار البيضاء.

وأكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن المصالح الأمنية وبعد عثورها على جثة السيدة المختفية، تم استدعاء زوجها وشقيقتها للتحقيق معهما، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات الاختفاء وللكشف أيضا إن كان للأمر علاقة بجريمة قتل.

وأشار ذات المصدر إلى أن جثة الهالكة، تم نقلها بعد العثور عليها إلى مستودع الأموات الرحمة لإخضاعها للتشريح الطبي بإشراف من النيابة العامة المختصة.



