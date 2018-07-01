عبد النبوي يطالب الوكلاء العامين للمملكة بحماية ضحايا ''الاتجار بالبشر'' ﻿

أكد محـمد عبد النبوي الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة على الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاسئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بتفعيل القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار

شوف تيفي

أكد محـمد عبد النبوي الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة على الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاسئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بتفعيل القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر .

وذكر عبد النبوي في مراسلة توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منها، بضرورة تفعيل مقتضيات حماية ضحايا الجريمة بصفة عامة المنصوص عليها في المواد 448 ــ14 و 1ـ5ـ82 و 5ـ82 من قانون المسطرة بشأن حماية الضحايا ، ولاسيما ''عدم ترتيب المسؤولية الجنائية على ضحايا الاتجار بالبشر متى ارتكبوا أفعال إجرامية تحت التهديد'' و ''العمل فورا على التعرف على كل الضحايا وهوياتهم وجنسياتهم وسنهم ''.

و أضـــاف في ذات المراسلة مشيرا إلى ''إمكانية تغيير أماكن الإقــامة وعدم افشــاء المعلومة المتعلقة بالهوية '' و ''إمكانية عرض الضحية على أنظار طبيب مختص وتخصيصه بالرعاية الاجتماعية اللازمة عند الاقتصاد''، وكذا ''اتخاذ أي تدبير إضافي آخر يعتبر ضمانة فعلية لفائدة ضحية بالبشر بواسطة قرار معلل وفقا للمادة 82 ''.