 عبد النبوي يطالب الوكلاء العامين للمملكة بحماية ضحايا ''الاتجار بالبشر'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. انفجار قنينة غاز..واندلاع حريق مهول أثناء إخلاء عقار للمكتب الوطني للسكك الحديدية من مجموعة من المهاجرين الأفارقة بفاس | حوادث و حقوق

بالفيديو.. انفجار قنينة غاز..واندلاع حريق مهول أثناء إخلاء عقار للمكتب الوطني للسكك الحديدية من

مؤلم ..قطار يحول شخصا إلى أشلاء بالبيضاء | حوادث و حقوق

مؤلم ..قطار يحول شخصا إلى أشلاء بالبيضاء

فظيع...مصرع شاب دهسا في الليلة الختامية لمهرجان تيميتار بأكادير | حوادث و حقوق

فظيع...مصرع شاب دهسا في الليلة الختامية لمهرجان تيميتار بأكادير

عبد النبوي يطالب بالتعويض لضحايا جريمة الاتجار بالبشر | بوليتيك

عبد النبوي يطالب بالتعويض لضحايا جريمة ''الاتجار بالبشر''

بعد أيام من اختفائها..العثور على سيدة جثة هامدة داخل بئر مهجور ضواحي البيضاء | حوادث و حقوق

بعد أيام من اختفائها..العثور على سيدة جثة هامدة داخل بئر مهجور ضواحي البيضاء

عبد النبوي يطالب الوكلاء العامين للمملكة بحماية ضحايا الاتجار بالبشر | بوليتيك

عبد النبوي يطالب الوكلاء العامين للمملكة بحماية ضحايا ''الاتجار بالبشر''

عبد النبوي يطالب الوكلاء العامين للمملكة بتفعيل قانون الاتجار بالبشر | بوليتيك

عبد النبوي يطالب الوكلاء العامين للمملكة بتفعيل قانون ''الاتجار بالبشر''

أحمد توفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يهتم بالمرأة العالمة والمرشدة الدينية | بوليتيك

أحمد توفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يهتم بالمرأة العالمة والمرشدة الدينية

إنقاذ 8 مهاجرين مغاربة كانوا مختبئين بين نفايات معدنية على متن شاحنة متوجهة إلى إسبانيا | مجتمع

إنقاذ 8 مهاجرين مغاربة كانوا مختبئين بين نفايات معدنية على متن شاحنة متوجهة إلى إسبانيا

المغرب الذي نريد...!

عبد النبوي يطالب الوكلاء العامين للمملكة بحماية ضحايا ''الاتجار بالبشر''

بتاريــخ : 8 يوليوز 2018 / 11:39 عبد النبوي يطالب الوكلاء العامين للمملكة بحماية ضحايا الاتجار بالبشر | بوليتيك
عبد النبوي يطالب الوكلاء العامين للمملكة بحماية ضحايا ''الاتجار بالبشر''
أكد محـمد عبد النبوي الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة على الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاسئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بتفعيل القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار

شوف تيفي

 

أكد محـمد عبد النبوي الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة على الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاسئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بتفعيل القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر .

وذكر عبد النبوي في مراسلة توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منها، بضرورة تفعيل مقتضيات حماية ضحايا الجريمة بصفة عامة المنصوص عليها في المواد 448 ــ14 و 1ـ5ـ82 و 5ـ82 من قانون المسطرة بشأن حماية الضحايا ، ولاسيما ''عدم ترتيب المسؤولية الجنائية على ضحايا الاتجار بالبشر متى ارتكبوا أفعال إجرامية تحت التهديد'' و ''العمل فورا على التعرف على كل الضحايا وهوياتهم وجنسياتهم وسنهم ''.

و أضـــاف في ذات المراسلة مشيرا إلى ''إمكانية تغيير أماكن الإقــامة وعدم افشــاء المعلومة المتعلقة بالهوية '' و ''إمكانية عرض الضحية على أنظار طبيب مختص وتخصيصه بالرعاية الاجتماعية اللازمة عند الاقتصاد''، وكذا ''اتخاذ أي تدبير إضافي آخر يعتبر ضمانة فعلية لفائدة ضحية بالبشر بواسطة قرار معلل وفقا للمادة 82 ''.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الاتجار بالبشر الوكيل العام

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عبد النبوي يطالب بالتعويض لضحايا جريمة الاتجار بالبشر | بوليتيك

عبد النبوي يطالب بالتعويض لضحايا جريمة ''الاتجار بالبشر''

عبد النبوي يطالب الوكلاء العامين للمملكة بتفعيل قانون الاتجار بالبشر | بوليتيك

عبد النبوي يطالب الوكلاء العامين للمملكة بتفعيل قانون ''الاتجار بالبشر''

أحمد توفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يهتم بالمرأة العالمة والمرشدة الدينية | بوليتيك

أحمد توفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يهتم بالمرأة العالمة والمرشدة الدينية

مثير..فيدرالية اليسار الديمقراطي توزع منشورات في مقاهي البيضاء وها علاش | بوليتيك

مثير..فيدرالية اليسار الديمقراطي توزع منشورات في مقاهي البيضاء وها علاش

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

روبورطاج يلقي الضوء على أحد البرامج التي ينظمها منتدى الأديان التابع لمجلس مدينة زوريخ | قنوات أخرى
منذ 3 ساعات

روبورطاج يلقي الضوء على أحد البرامج التي ينظمها منتدى الأديان التابع لمجلس مدينة زوريخ

شاهد.. رئيسة كرواتيا تحتفل مع اللاعبين بالتأهل الى نصف نهائي المونديال | قنوات أخرى

شاهد.. رئيسة كرواتيا تحتفل مع اللاعبين بالتأهل الى نصف نهائي المونديال

شاهد أطفال بلجيكا يسخرون من نيمار دا سيلفا | قنوات أخرى

شاهد أطفال بلجيكا يسخرون من نيمار دا سيلفا

لهذا السبب فضل رونالدو الارتماء في حضن السيدة العجوز | قنوات أخرى

لهذا السبب فضل رونالدو الارتماء في حضن السيدة العجوز

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو.. انفجار قنينة غاز..واندلاع حريق مهول أثناء إخلاء عقار للمكتب الوطني للسكك الحديدية من مجموعة من المهاجرين الأفارقة بفاس | حوادث و حقوق
منذ 5 دقائق

بالفيديو.. انفجار قنينة غاز..واندلاع حريق مهول أثناء إخلاء عقار للمكتب الوطني للسكك الحديدية من

مؤلم ..قطار يحول شخصا إلى أشلاء بالبيضاء | حوادث و حقوق

مؤلم ..قطار يحول شخصا إلى أشلاء بالبيضاء

فظيع...مصرع شاب دهسا في الليلة الختامية لمهرجان تيميتار بأكادير | حوادث و حقوق

فظيع...مصرع شاب دهسا في الليلة الختامية لمهرجان تيميتار بأكادير

عبد النبوي يطالب بالتعويض لضحايا جريمة الاتجار بالبشر | بوليتيك

عبد النبوي يطالب بالتعويض لضحايا جريمة ''الاتجار بالبشر''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.