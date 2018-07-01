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عبد النبوي يطالب الوكلاء العامين للمملكة بتفعيل قانون ''الاتجار بالبشر''

بتاريــخ : 8 يوليوز 2018 / 11:08 عبد النبوي يطالب الوكلاء العامين للمملكة بتفعيل قانون الاتجار بالبشر | بوليتيك
عبد النبوي يطالب الوكلاء العامين للمملكة بتفعيل قانون ''الاتجار بالبشر''
راســل محـمد عبد النبوي الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاسئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية وذلك في إطار تفعيل القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة

شوف تيفي

 

راســل محـمد عبد النبوي الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاسئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية وذلك في إطار تفعيل القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر ، ونظرا لخطورة هذه الجريمة وأثارها الوخيمة على الضحايا الذين تستهدفهم، ولاسيما النساء والأطفال اعتبارا لحالة الهشاشة والضعف التي يعانون منها ووضغية الاستغلال التي يجبرهم المتاجرون على الخضوع لها.

وأوضح عبد النبوي في مراسلة توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منها، أنه من الملاحظ أن بعض النيابات العامة تعمل على متابعة بعض الضحايا أو عند دراسة المساطر المعروضة عليها ، لا يتم ايلاء الأهمية لكل الضحايا الواردة هويتهم في المحاضر والشكايات والاقتصار فقط على التقدم بالشكاية أو من تم ضبطهم أثناء إجــراء بحث.

وطالب الرجل الأول على رأس النيابة العامة أنه ''يجب استحضار الجانب الحمائي للضحايا منذ المراحل الأولى للبحث، حيث يتعين تحري الدقة في توجيه الأبحاث القضائية من أجل التعرف على كافة الضحايا المصرح بهويتهم من جهة، ومن جهة أخرى عدم تحريك المتابعة القضائية في حق ضحايا الاتجار بالبشر الذين يرتكبون الأفعال الإجرامية تحت التهديد متى ارتبطت هذه الأفعال مباشرة بكونهم شخصيا ضحايا الاتجار بالبشر وفقا للفصل 24ــ248 من القانون الجنائي.

 

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