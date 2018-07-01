إنقاذ 8 مهاجرين مغاربة كانوا مختبئين بين نفايات معدنية على متن شاحنة متوجهة إلى إسبانيا ﻿

تمكن الحرس المدني بميناء مليلية المحتلة، يوم أمس السبت، من إنقاذ ومساعدة 8 مهاجرين مغاربة كانوا مختبئين بين نفايات معدنية على متن شاحنة متوجهة إلى إسبانيا.

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تمكن الحرس المدني بميناء مليلية المحتلة، يوم أمس السبت، من إنقاذ ومساعدة 8 مهاجرين مغاربة كانوا مختبئين بين نفايات معدنية على متن شاحنة متوجهة إلى إسبانيا.

حيث قام المهاجرون ببناء أوكار داخل النفايات المعدنية باستخدام بعض المواد البدائية، وفق ما نشرته جريدة "أوروبا برس"، اليوم، واختبؤوا بداخلها في الحاوية خوفاً من أن يتم إيجادهم.

وتبعاً لما صرح المتحدث بإسم الشرطة، يضيف المصدر، فإن تلك العملية حدثت أثناء قيام عناصر الحرس المدني بالتفتيش المسبق لجميع الشاحنات التي ستصعد على متن السفن المتوجهة نحو ميناء الجزيرة الخضراء وذلك من أجل تجنب وجود مهاجرين غير شرعيين وأيضاً بهدف الحرص على السلامة الجسدية لهؤلاء المهاجرين.