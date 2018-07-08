بالصورة..دعوة علنية لفتح سفارة إسرائيلية بالسعودية تثير ضجة واسعة ﻿

بعد أيام من كشفت القناة السابعة الإسرائيلية، لمعطيات بخصوص وجود دعوات يطلقها بعض الأكاديميين السعوديين لفتح سفارة سعودية في القدس وسفارة إسرائيلية في الرياض، في إطار عملية تطبيع شاملة، أثار مقال

"شوف تيفي"



بعد أيام من كشفت القناة السابعة الإسرائيلية، لمعطيات بخصوص وجود دعوات يطلقها بعض الأكاديميين السعوديين لفتح سفارة سعودية في القدس وسفارة إسرائيلية في الرياض، في إطار عملية تطبيع شاملة، أثار مقال لكاتب سعودي دعا فيه إلى التطبيع مع إسرائيل مقابل تطبيق المبادرة العربية للسلام، ضجة واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العرب عن غضبهم الشديد من صاحبه، خاصة بعد ظهور ترحيب إسرائيلي سريع بمضمونه.

وحسب ما كشف عنه موقع "روسيا اليوم" يومه الأحد 8 يوليوز، فإن صحيفة "الخليج" الإلكترونية السعودية، نشرت مقالا تحت عنوان "نعم لسفارة إسرائيلية في الرياض وعلاقات طبيعية ضمن المبادرة السعودية"، رحّب من خلاله الكاتب دحام العنزي بدعوة عضو الكنيست الإسرائيلي، يوسي يونا، لولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى زيارة إسرائيل، وإلقاء خطاب في الكنيست كما فعل الرئيس المصري الأسبق أنور السادات.

وأوضح الموقع الروسي أن السعودي كاتب المقال، كتب: "نعم أتفق مع عضو الكنيست في دعوته هذه، وعلى نتنياهو إذا أراد أن يصبح شريكاً حقيقياً في صناعة السلام أن يوافق على المبادرة العربية، وأن يدعو كبير العرب وقائد العالم الإسلامي المملكة العربية السعودية"، مضيفا: "لا أعتقد أن صانع سلام مثل محمد بن سلمان سيتردد لحظة واحدة في قبول تلك الدعوة إذا اقتنع أن هناك رغبة إسرائيلية حقيقية في السلام"، قبل أن يهاجم ما وصفه بالحركات الإسلامية المتطرفة التي تسترزق بالقضية الفلسطينية وتتاجر بدماء الفلسطينيين.

ووأكد موقع "روسيا اليوم" أن حساب "إسرائيل بالعربية" التابع للخارجية الإسرائيلية على "تويتر"، تفاعل بسرعة مع المقال السعودي، وأشار إلى أن الأيادي الإسرائيلية ممدودة للسلام مع دول الجوار.