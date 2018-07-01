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هام..حضيو راسكم: الحرارة قوية وغادي ترتفع ل46 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأحد

بتاريــخ : 8 يوليوز 2018 / 09:16 هام..حضيو راسكم: الحرارة قوية وغادي ترتفع ل46 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأحد | مجتمع
هام..حضيو راسكم: الحرارة قوية وغادي ترتفع ل46 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأحد
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد، أن يكون الطقس حارا بكل من الجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الجنوبية، وبمنطقة سوس وبالسهول الداخلية والشمالية الوسطى .

''شوف تيفي''


تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد، أن يكون الطقس حارا بكل من الجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الجنوبية، وبمنطقة سوس وبالسهول الداخلية والشمالية الوسطى .

كما يرتقب مرور سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، بالسواحل الأطلسية وبالواجهة المتوسطية مع تكون كتل ضبابية محلية فوق السهول الشمالية والوسطى، هذا مع انتشار سحب ركامية شيئا ما غير مستقرة حيث من المحتمل أن تعطي رعدا وقطرات مطرية خلال الزوال فوق مرتفعات الأطلس المتوسط وجنوب المنطقة الشرقية. عدا ذلك، ستكون الأجواء غائمة جزئيا بالسفوح الجنوبية الشرقية وقليلة السحب إلى صافية بباقي مناطق المملكة.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشمالي بالجنوب وبالمنطقة الشرقية، ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي، غربية بالسهول الشمالية الغربية ومن القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 23 و 28 درجة بالجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وجنوب المنطقة الشرقية، وستكون ما بين 16 و 22 درجة بباقي الجهات الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 26 و 32 درجة بالمرتفعات شمال المنطقة الشرقية وبالقرب من السواحل، وما بين 32 و 38 درجة بجنوب المنطقة الشرقية وبالريف الغربي و بالسايس، وبهضاب الفوسفاط، و والماس، وداخل كل من مناطق الغرب، والشاوية والشياضمة، و بسهول تادلة والرحامنة وشمال أقاليمنا الجنوبية وما بين 40 و 46 درجة بمنطقة سوس، وبالجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الحرارة البحر الأقاليم الشمال

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