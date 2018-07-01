حصري..هذا ما تقرر في حق موظف تابع لوزارة الصحة بسبب الاشتباه في تزوير وثيقة تم منحها لطبيب وزوجته بالرباط ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن رئيس مصلحة مراقبة التسيير بمديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، تقرر متابعته في حالة سراح وذلك بعد الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية والنيابة

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن رئيس مصلحة مراقبة التسيير بمديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، تقرر متابعته في حالة سراح وذلك بعد الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية والنيابة العامة، على إثر توصلهما بشكاية في حقه بخصوص تزوير وثيقة إدارية.

وأوضح مصدر نقابي ل ''شوف تيفي'' أن خبر اعتقال رئيس مصلحة مراقبة التسيير، أثار ضجة واسعة بين العاملين في قطاع الصحة، بعد الكشف عن المعطيات الخاصة بهذا الاعتقال، والتي تشير إلى أن طبيب موظف بمديرية المركز الاستشفائي ابن سينا وزوجته الصيدلانية، تحصلا على وثيقة مزورة من رئيس مصلحة مراقبة التسيير، أدليا بها لدى صندوق الضمان الاجتماعي، إلا أنهما قررا بعد ذلك وخوفا من المتابعة بسبب التزوير الحاصل إلى وضع شكاية في الموضوع، فتحت على إثرها المصالح الأمنية تحقيقا.

وكان ذات المصدر قد أكد أن المثير في هذه النازلة هو أن المعتقل يشغل منصب رئيس مصلحة مراقبة التسيير والتي يطلق عليها كذلك ''مصلحة التدقيق'' والتي تكون مهمتها رصد الاختلالات والتجاوزات التي تقع داخل مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، مشيرا إلى أن مهمة الموقوف في الآونة الأخيرة كانت التحقيق في المعطيات المثيرة التي تم الكشف عنها بخصوص ارتفاع وفيات الرضع بمصلحة ''الخدج'' التابعة للمركز الاستشفائي ابن سينا.