رحلة التلاميذ المتفوقين نحو الفضاء ستنطلق الأسبوع المقبل ﻿

ستنطلق رحلة الفائزين بالسباق نحو الفضاء في اتجاه مخيم الفضاء بولاية ألاباما الأسبوع المقبل

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ستنطلق رحلة الفائزين بالسباق نحو الفضاء في اتجاه مخيم الفضاء بولاية ألاباما الأسبوع المقبل

وتأتي هذه الرحلة تتويجا لمسابقات كانت صارمة، وفق ما أوردته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية عبر صفحتها بالفيسبوك اليوم السبت 7 يوليوز، حيث ذكرت أن المقابلات الشفوية كانت في غاية التنافسية، وكان الاختيار صعبا.

حيث تنافس على هذه الرحلة 24 تلميذا وتلميذة تتراوح أعمارهم ما بين 15-18 من تخصصات علمية مختلفة (علوم رياضية، علوم تجريبية، علوم الحياة والأرض)، وتم اختيار 12 متفوقا ومتفوقة لزيارة مخيم الفضاء بولاية ألاباما الامريكية.

لائحة المتفوقات والمتفوقين