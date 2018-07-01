عاجل..غادين يعزيو كانو غاديموتو بعدما تقلبات بيهم سيارة نقل جماعي نواحي مراكش ﻿

عرفت صخور الرحامنة قبل قليل من مساء يومه السبت، انقلاب سيارة نقل جماعي، على متنها 16 شخصا كانوا في طريقهم لتقديم واجب العزاء لأحد أقربائهم، حسب ما علمته ''شوف تيفي'' من مصدرها.

شوف تيفي

عرفت صخور الرحامنة قبل قليل من مساء يومه السبت، انقلاب سيارة نقل جماعي، على متنها 16 شخصا كانوا في طريقهم لتقديم واجب العزاء لأحد أقربائهم، حسب ما علمته "شوف تيفي" من مصدرها.

وأضاف المصدر ذاته أن السيارة انزلقت على الطريق، ما أدى إلى انقلابها حيث تم نقل 6 أشخاص إلى مستشفى ابن طفيل بمراكش، بينهم حالتين في حالة خطيرة جدا، فيما تم نقل البقية إلى مستعجلات بن جرير، حيث وصفت حالتهم بغير الخطيرة.

وحضرت عناصر الوقاية المدنية إلى مكان الحادث حيث نقلت الضحايا، في الوقت الذي حضرت فيه السلطات المحلية للوقوف على ملابسات الحادثة التي كادت تنتج عنها كارثة حقيقية، ويتحول تقديم واجب العزاء إلى مأتم حقيقي آخر.