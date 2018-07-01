برافو ..شاب مغربي يبدع في طريقة جديدة لينقذ نفسه من البطالة وها أشنو دار ﻿

غزت صورة شاب مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهر فيها بلباس غريب و خاص وهو يجوب الأزقة، حيث يرتدي لباس طويل طبع عليه اسمه ورقم هاتفه، مسوقا نفسه أنه يشتغل في أعمال البيت الشاقة كتنظيف الزرابي والأثاث

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غزت صورة شاب مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهر فيها بلباس غريب و خاص وهو يجوب الأزقة، حيث يرتدي لباس طويل طبع عليه اسمه ورقم هاتفه، مسوقا نفسه أنه يشتغل في أعمال البيت الشاقة كتنظيف الزرابي والأثاث ويقوم بأعمال البستنة وما يشابه ذلك.

وخلق الشاب المسفيوي ويدعى سفيان الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا حيث استطاع أن يبدع في طريقة جديدة لينقذ نفسه من البطالة أثارت فضول الناس ، ونال عددا من التعاليق الإيجابية التي اتجهت نحو تشجيعه على القيام على هذا العمل في ظل قلة فرص الشغل ببلادنا .