 اشتباك بشاطئ الصابليط بالمحمدية بين القوات المساعدة و أصحاب '' الباراسولات '' ﻿
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اشتباك بشاطئ الصابليط بالمحمدية بين القوات المساعدة و أصحاب '' الباراسولات ''

بتاريــخ : 7 يوليوز 2018 / 20:14 اشتباك بشاطئ الصابليط بالمحمدية بين القوات المساعدة و أصحاب الباراسولات | حوادث و حقوق
اشتباك بشاطئ الصابليط بالمحمدية بين القوات المساعدة و أصحاب '' الباراسولات ''
تداولت مجموعة من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو جرت أطواره بشاطئ « صابليط » بالمُحمدية يظهر من خلاله اشتباك يجمع بين القوات المساعدة وبين أصحات المظلات الشمسية.

شوف تيفي

 تداولت مجموعة من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو جرت أطواره بشاطئ « صابليط » بالمُحمدية يظهر من خلاله اشتباك يجمع بين القوات المساعدة وبين أصحات المظلات الشمسية.

وجاء هذا الإشتباك بين الطرفين، بعدما أقدمت القوات المساعدة على تحرير شاطئ « صابليط » من المُستغلين العشوائيين.

الغرض من هذا التحرير، إذن هو فتح الشواطئ في وجه المصطافين مجانا، بدون دفع أي مبلغ، بعدما كان العشرات من أصحاب «المظلات الشمسية » قد ألفوا نصب شمسيات، كراس وطاولات، يقومون بكرائها للراغبين في قضاء لحظات هادئة على الشواطئ بمبالغ غير منطقية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي القوات المساعدة أصحاب المظلات الشمسية

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