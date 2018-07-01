اشتباك بشاطئ الصابليط بالمحمدية بين القوات المساعدة و أصحاب '' الباراسولات '' ﻿

تداولت مجموعة من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو جرت أطواره بشاطئ « صابليط » بالمُحمدية يظهر من خلاله اشتباك يجمع بين القوات المساعدة وبين أصحات المظلات الشمسية.

شوف تيفي

تداولت مجموعة من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو جرت أطواره بشاطئ « صابليط » بالمُحمدية يظهر من خلاله اشتباك يجمع بين القوات المساعدة وبين أصحات المظلات الشمسية.

وجاء هذا الإشتباك بين الطرفين، بعدما أقدمت القوات المساعدة على تحرير شاطئ « صابليط » من المُستغلين العشوائيين.

الغرض من هذا التحرير، إذن هو فتح الشواطئ في وجه المصطافين مجانا، بدون دفع أي مبلغ، بعدما كان العشرات من أصحاب «المظلات الشمسية » قد ألفوا نصب شمسيات، كراس وطاولات، يقومون بكرائها للراغبين في قضاء لحظات هادئة على الشواطئ بمبالغ غير منطقية.