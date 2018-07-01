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بوليف يستعرض بأبوجا استراتيجية المغرب في التنقل الحضري والحركية المستدامة

بتاريــخ : 7 يوليوز 2018 / 19:36 بوليف يستعرض بأبوجا استراتيجية المغرب في التنقل الحضري والحركية المستدامة | بوليتيك
بوليف يستعرض بأبوجا استراتيجية المغرب في التنقل الحضري والحركية المستدامة
استعرض كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، في إطار فعاليات الجمعية العامة للبرنامج الإفريقي لسياسات النقل الذي تحتضنه أبوجا بنيجيريا، استراتيجية المغرب في التنقل الحضري والحركية

شوف تيفي

استعرض كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، في إطار فعاليات الجمعية العامة للبرنامج الإفريقي لسياسات النقل الذي تحتضنه أبوجا بنيجيريا، استراتيجية المغرب في التنقل الحضري والحركية المستدامة.

وذكر بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالنقل، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم السبت، أن بوليف ركز في عرضه بالورشة الوزارية حول "الإكراهات والتحديات والآفاق الخاصة بالتنقل و النقل الحضري في إفريقيا" على التطور الكبير الذي تعرفه جل المدن المغربية في مجال البنية التحتية والتهيئة المجالية، بالإضافة إلى خارطة الطريق الخاصة بالتنقل الحضري، "التي تشكل المرجع الأساسي في إعداد المخططات المديرية للتنقل بالوسط الحضري".

وأشار في هذا الصدد إلى مختلف الاستراتيجيات التي اعتمدتها المملكة المغربية على المديين المتوسط والبعيد، "والتي لها علاقة بالتخطيط الحضري والتنقل والحركية"، من قبيل الالتزامات الوطنية الصادرة عن قمتي المناخ كوب 21 بباريس وكوب 22 بمراكش، والاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة، وللنجاعة الطاقية، وللوجستيك، وكذا الآثار الاستراتيجية الصناعية واستراتيجية التكنولوجيات الحديثة على تبني نظام إيكولوجي داعم للحركية الطرقية.

كما أكد بوليف، وفق البلاغ، أن المغرب يعمل على تعميم تجربة مدينتي الرباط والدارالبيضاء في مجال النقل الحضري (الطرامواي) التي "مكنت المواطن من تقليص زمن التنقل والرفع من مستوى السلامة المرورية داخل المدن، وكان له الأثر الإيجابي على تحسين جودة هذا المرفق العمومي"، محيلا على الشراكة التي أرستها كتابة الدولة المكلفة بالنقل مع 11 مدينة كبيرة، من أجل تخصيص اعتمادات مالية لمواكبتها في تحسين السلامة الطرقية على المستوى المحلي، وتوفير التأطير التقني اللازم لأجرأة مخططات العمل. من جانبهم استعرض المتدخلون الإشكالات والتحديات المطروحة في الحواضر الكبرى بالقارة الإفريقية، خاصة في الدول المشاركة في الورشة، والتي تتمثل أساسا، في ضعف البنية التحتية الطرقية في المدن، والاكتظاظ المروري وما يترتب عنه من صعوبة في التنقل وتلوث البيئة، وضعف جودة خدمات النقل العمومي نظرا لتقادم حظيرة العربات ورداءة حالتها الميكانيكية، وكذا انعدام الحكامة في تدبير النقل الحضري وعدم تكامل مختلف أنماط النقل.

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