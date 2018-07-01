سكووب...زينة الداودية تبدأ يوم غد في تصوير فيديو كليب جديد بلمسة عراقية ﻿

تعتزم الفنانة المغربية ''زينة الداودية'' إطلاق عمل فني جديد لها سيجمعها بالمخرج الشهير ''نوفال''.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تعتزم الفنانة المغربية "زينة الداودية" إطلاق عمل فني جديد لها سيجمعها بالمخرج الشهير "نوفال".

وأكدت الداودية في ندوة صحفية عقدت على هامش مهرجان تيميتار أن عملها الجديد سيقودها للإنفتاح على اللون العراقي في تجربة قالت عنها أنها ستكون مميزة وستلقى إعجاب الجمهور المغربي.

وأضافت "زينة" في معرض كلامها، أن أغنيتها التي ستكون عبارة عن فيديو كليب، سيتم تصويره بمدينة مراكش لمدة يومين بداية من يوم غد الأحد 08 يوليوز 2018 ويوم الإثنين.

على أن سيكون جاهزا لطرحه لجمهورها العريض في غضون 10 أيام المقبلة.